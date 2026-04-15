Roxana Vașniuc, acuzații dure pentru fostul soț: ”Nu oricine merită locul de lângă mine”

După speculațiile apărute în presă cu privire la o posibilă separare, Roxana Vașniuc a postat un mesaj în mediul online prin care a confirmat despărțirea. Vedeta a anunțat că a divorțat de bărbatul cu care a avut o relație timp de mai bine de 12 ani.

Roxana Vașniuc a făcut un anunț neașteptat în mediul online, dezvăluind că mariajul său a ajuns la final. Mesajul a fost publicat pe rețelele sociale și a atras rapid reacțiile urmăritorilor.

Vedeta a rememorat începuturile relației sale. Astfel, a vorbit despre promisiunile făcute în ziua nunții și despre încrederea pe care a avut-o într-un viitor construit împreună cu Ionuț Bodi. Ea a subliniat că a crezut cu tărie în ideea de familie și în puterea de a depăși orice obstacol alături de partener.

„Când am spus «Da» în biserică, am crezut că va fi pentru totdeauna. Am crezut că împreună vom depăși orice obstacol, că mână în mână vom trece prin bune și rele”, a declarat fosta prezentatoare TV.

Vedeta nu a mai putut accepta trădarea

Realitatea trăită în timp a fost diferită de așteptări. Roxana a mărturisit că a investit sentimente, răbdare și iertare în relație, însă anumite experiențe au schimbat complet direcția căsniciei.

„Am iubit, am iertat și am construit cu speranță. Dar am învățat că minciuna și trădarea pot dărâma chiar și cel mai înalt zid”, a mai adăugat vedeta, sugerând că lipsa sincerității a fost un factor decisiv în ruptura dintre cei doi.

Decizia de a pune punct căsniciei nu a fost una ușoară. Însă, vedeta spune că a ales să păstreze un echilibru. Ea a explicat că nu își dorește să forțeze o relație în care valorile cele mai importante s-au pierdut.

„Nu forțez un drum acolo unde sinceritatea s-a pierdut. Astăzi aleg divorțul ca formă de respect față de propria-mi persoană”, a afirmat Roxana.

Fosta prezentatoare TV a subliniat că pleacă din această etapă a vieții cu conștiința împăcată, considerând că a oferit tot ce a avut mai bun în relație.

„Plec cu fruntea sus, știind că am oferit tot ce a fost mai curat, până la capăt. Merg mai departe cu liniște și multă putere”, a încheiat vedeta mesajul.

De asemenea, Roxana a ținut să transmită un mesaj de mulțumire pentru tatăl copilului lor, dar și pentru lecțiile învățate în urma acestei experiențe. În același timp, a precizat că își dorește discreție în această perioadă. Vedeta a precizat că nu va reveni cu alte declarații publice pe acest subiect.

CITEȘTE ȘI: Ce spunea Roxana Vașniuc, înainte să se afle că și-a părăsit soțul. Mesajul puternic transmis în online

