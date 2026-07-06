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Doliu în lumea sportului! Un fotbalist de doar 22 de ani a murit într-un accident rutier cumplit

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 16:46
Doliu în lumea sportului! Un fotbalist de doar 22 de ani a murit într-un accident rutier cumplit
Un tânăr fotbalist și-a pierdut viața la doar 22 de ani într-un accident rutier / Sursa foto: Pexels
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Destin tragic pentru Fatjon Bunjaku. Fotbalistul kosovar a murit la vârsta de 22 de ani în urma unui accident rutier.

Fatjon Bunjaku a reprezentat Kosovo la nivelurile U19 și U21, iar în cariera sa a îmbrăcat tricoul formațiilor KF Trepca, Zmaj Makarska, FC Phoenix, FC Liria, SC Gjilani și Malisheva. Din vara anului trecut, mijlocașul evolua în Albania, la AF Elbasani.

Fotbalistul s-a stins din viață la 22 de ani

Sursa foto: Social media

Vestea tragică a fost făcută publică de familia lui Fatjon Bunjaku printr-o postare pe rețelele de socializare. La puțin timp după anunț, au început să apară și mesajele de condoleanțe și reacțiile din lumea fotbalului.

„Întotdeauna este trist să auzi că o persoană atât de tânără și-a pierdut viața. E și mai trist când afli cauza: un accident rutier. Din păcate, e ceva ce se întâmplă aproape în fiecare zi în Kosovo.

Vă rog pe toți să mergeți cu viteza regulamentară. Câți oameni trebuie să mai moară ca să înțelegeți? E o mare problemă pentru țara noastră. Gândiți-vă la familiile voastre!”, a transmis un internaut din Kosovo.

„În ultimul meci, antrenorul i-a oferit 25 de minute pe teren și a fost atât de determinat să înscrie. Fanii i-au scandat numele în timpul partidei, fratele meu a fost în tribune și colegii lui au încercat să-l ajute să găsească plasa porții adverse. Nu știa că acele au fost ultimele sale atingeri ale mingii. Odihnește-te în pace, Fatjon”, a scris o altă persoană în mediul online.

Fatjon Bunjaku a încheiat sezonul 2025 / 2026 cu 3 goluri marcate

În sezonul 2025/2026, AF Elbasani a fost implicată în lupta pentru titlul din Albania până în ultima etapă. Echipa la care evolua Fatjon Bunjaku a încheiat însă campionatul pe locul secund, după ce a cedat primul loc în fața celor de la Egnatia.

Chiar dacă nu a fost un titular incontestabil, atacantul kosovar a bifat 32 de meciuri în toate competițiile, acumulând 1.171 de minute pe teren. În acest interval, Bunjaku a înscris de trei ori și a oferit o pasă decisivă.

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