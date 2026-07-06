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Emisiunea de la Antena 1 în care Codruța Filip și Valentin Sanfira apar împreună, la 4 luni de la divorț

De: Elisa Tîrgovățu 06/07/2026 | 17:31
Emisiunea de la Antena 1 în care Codruța Filip și Valentin Sanfira apar împreună, la 4 luni de la divorț
Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună pe micul ecran. În ce emisiune vor putea fi văzuți foștii soți / Sursa foto: Social media
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Chiar dacă au divorțat la începutul acestui an, Codruța Filip și Valentin Sanfira revin împreună în fața publicului, urmând să apară în aceeași emisiune TV. Concret, cei doi foști soți vor putea fi urmăriți în această vară la Antena 1, în cadrul show-ului „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, alături de Nea Mărin.

Emisiunea a fost filmată de Antena 1 în toamna anului trecut, în perioada 1 septembrie – 1 octombrie 2025. La acel moment, Codruța Filip și Valentin Sanfira formau încă un cuplu. Ei se bucurau de un mariaj apreciat de cei din jur.

Ulterior, în luna noiembrie, artista a plecat în Thailanda pentru a participa la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV. După revenirea în România, cei doi au decis să pună capăt relației.

Sursa foto: Social media

Codruța Filip și Valentin Sanfira, din nou împreună

La câteva luni după finalizarea oficială a divorțului, Codruța Filip și Valentin Sanfira vor putea fi văzuți din nou împreună pe micile ecrane. Cei doi apar în emisiunea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, difuzată de Antena 1, deși în prezent nu mai formează un cuplu. Mai mult decât atât, după despărțire și semnarea actelor de divorț, foștii soți nu s-au mai întâlnit.

„Nu ne-am mai întâlnit absolut deloc, n-au fost conjuncturi în care să ne intersectăm și nu mai ținem legătura”, a spus Codruța Filip pentru Libertatea.

Apariția lor împreună se explică prin faptul că emisiunea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” a fost filmată în perioada 1 septembrie – 1 octombrie 2025. La acea vreme, Codruța Filip și Valentin Sanfira formau încă un cuplu. Show-ul va avea premiera la Antena 1 pe 20 iulie 2026, de la ora 20:00. Emisiunea va fi difuzată în fiecare luni, marți și miercuri.

„În acest sezon îi plimbăm și la munte, și la mare, prin locuri de poveste, alături de oameni gospodari și experiențe care arată cât de frumoasă este România noastră.

Le-am pregătit provocări una şi una, întreceri cum n-au mai fost, multă alergătură, emoții, dar și momente în care o să râdem cu lacrimi. Va fi o vară nebună, plină de aventură, competiție și voie bună”, a spus Nea Mărin despre noul sezon al emisiunii lui.

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