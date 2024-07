Denis Alibec, primele declarații despre noua iubită! Fotbalistul și Anca Surdu au fost într-o escapadă romantică în Santorini

Denis Alibec și Anca Surdu formează o relație. Cei doi îndrăgostiți au mers în vacanță, în Grecia, aspect vizibil și pe conturile lor de socializare – au încărcat imagini din Santorini. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a oferit primele declarații, după escapada romantică din insula elenă.

Denis Alibec și Anca Surdu formează cel mai nou cuplu din lumea sportului românesc. Atacantul de la Națională și gimnasta în vârstă de 33 de ani au publicat mai multe imagini din vacanța romantică din Santorini. Tot recent, s-au fotografiat împreună, iar imaginea a ajuns în spațiul public.

Fotbalistul originar din Constanța a oferit primele declarații legate de noua relație, după escapada romantică din Grecia. Sportivul a dezvăluit că relația se află la început. După perioada înfloritoare din viața profesională, tânărul are parte de aspecte pozitive și în relația amoroasă.

Anca Surdu este o tânără în vârstă de 33 de ani care are performanțe remarcabile. Încă de la o vârstă fragedă, și-a descoperit pasiunea către sport. S-a îndrăgostit de gimanstica aerobică și a ajuns să facă performanță pe această arie. În anul 2018, tânăra a participat la Exatlon, însă a fost nevoită să părăsească competiția din motive medicale. I-a fost dor de casă, deși la momentul acela nu se împăcase cu ideea că a fost nevoită să plece din Republica Dominicană. Vezi AICI ce a spus iubita lui Denis Alibec.

„La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă. După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am caștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, scrie pe site-ul Ancăi Surdu.