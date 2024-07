La asta nimeni nu se aștepta! Denis Alibec și gimnasta Anca Surdu formează cel mai nou cuplu din showbiz

Denis Alibec și Anca Surdu formează noul cuplu din lumea sportului românesc. Atacantul și gimnasta s-au afișat, deja, în spațiul public: sunt împreună în vacanță, în Santorini! În spațiul public, fotbalistul a încărcat o imagine alături de fosta concurentă de la Exatlon. Iată detaliile!

Un nou cuplu în lumea sportului românesc a fost format! Fotbalistul și-a găsit „jumătatea”! Denis Alibec și gimnasta Anca Surdu formează o relație, iar cei doi nu s-au sfiit să le arate urmăritorilor săi că se află, împreună, în vacanță, în Santorini. S-au fotografiat, iar imaginea a ajuns direct pe rețelele de socializare.

Anca Surdu este o gimnastă în vârstă de 33 de ani, originară din Constanța. Tânăra este dublă campioană mondială, la „Trio Feminin”, la gimastică aerobică. Potrivit site-ului sportivei, tânăra promovează o viață cât mai echilibrată și este antrenoare personală. A luat contact cu gimnastica încă de la o vârstă fragedă. Când avea doar patru anișori, a pășit, pentru prima oară, într-o sală de gimnastică. În anul 2018, a participat în cadrul emisiunii Exatlon.

„La 14 ani am descoperit gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit din prima clipă de modul în care sunt îmbinate exercițiile de dificultate, grația mișcării și acompaniamentul muzical, drept pentru care am avut o ascensiune destul de rapidă. După aproximativ un an, am fost selectată să fac parte din lotul național de juniori, în cadrul căruia am caștigat numeroase medalii pe plan mondial și european”, scrie pe site-ul Ancăi Surdu.