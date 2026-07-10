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Indexări la prețul apei potabile și canalizării în mai multe judete din România. Câți banii vor scoate românii din buzunare

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 19:26
Indexări la prețul apei potabile și canalizării în mai multe judete din România. Câți banii vor scoate românii din buzunare
Apa potabilă de la robinet s-a scumpit/ sursa foto: Pixabay
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Apa Nova București informează că, începând cu data de 1 iulie 2026, tarifele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare vor fi ajustate, în conformitate cu prevederile contractuale în vigoare, pe fondul evoluției inflației și al creșterii costurilor de exploatare și de întreținere ale infrastructurii.

Astfel:
• pentru o mie de litri de apă potabilă, tariful este de 7,19 lei + TVA, fiind actualizat cu 0,36 lei + TVA, de la 6,83 lei + TVA;
* pentru o mie de litri de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful este de 3,79 lei + TVA, actualizat cu 0,19 lei + TVA, de la 3,60 lei + TVA.

Ajustarea ordinară a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul București a fost aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), prin Decizia nr. 94/23.06.2026.

Chiar și pe fondul acestei ajustări, tarifele practicate de compania Apa Nova București rămân printre cele mai mici din România, compania poziționându-se în rândul primilor doi furnizori cu cele mai mici tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare la nivel național, conform ANRSC. Astfel, comparativ cu tariul mediu național de 16,43 lei+TVA /mc menționat de ANRSC, tariful pentru București este cu 39% mai mic.

Decizia Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice este conformă cu prevederile legale, aprobate în Contractul de Concesiune și cu reglementările Hotărârii de Guvern nr. 1019/2000.

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