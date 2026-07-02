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Vila Alinei Pușcaș s-a inundat. Cum a reacționat vedeta când s-a trezit cu apă în casă: „N-am mai văzut așa ceva”

De: Emanuela Cristescu 02/07/2026 | 14:07
Vila Alinei Pușcaș s-a inundat. Cum a reacționat vedeta când s-a trezit cu apă în casă: „N-am mai văzut așa ceva”
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Furtuna violentă care a paralizat Bucureștiul n-a ocolit locuința prezentatoarei Alina Pușcaș (40 de ani). Vedeta s-a trezit în mijlocul unei situații de coșmar, după ce apa i-a invadat vila în miez de noapte. Demisolul casei a fost înghițit de apă, iar prezentatoarea TV s-a panicat foarte tare.

În timp ce imaginile cu străzi transformate în râuri făceau înconjurul internetului, acasă la Alina Pușcaș se ducea o luptă contracronometru. Vedeta a încercat să salveze tot ce se mai putea salva, iar până la sosirea echipelor de intervenție a cărat zeci de găleți cu apă.

Casa prezentatoarei s-a inundat!

Alina Pușcaș a spus că inițial nu a vrut să vorbească despre ceea ce i s-a întâmplat, pentru că rețelele sociale erau deja pline de imagini dramatice din Capitală. Numai că ceea ce s-a petrecut în casa ei a fost un adevărat șoc. Apa a ajuns în demisolul locuinței, acolo unde vedeta are amenajate mai multe încăperi folosite zilnic. În doar câteva momente, spațiul s-a transformat într-o zonă inundată.

”Să știți că și pe noi ne-a afectat furtuna de acum două zile, doar că nu am vrut să mai postez și eu despre chestia asta, pentru că mi se părea că internetul oricum era plin. Nu am vrut să mai creez și eu panică în plus.

Vila Alinei Pușcaș s-a inundat. Cum a reacționat vedeta când s-a trezit cu apă în casă: „N-am mai văzut așa ceva”
Vila Alinei Pușcaș s-a inundat. Cum a reacționat vedeta când s-a trezit cu apă în casă: „N-am mai văzut așa ceva”

În noaptea respectivă a fost un mega haos la noi, pentru că s-a inundat tot demisolul. Este unul locuibil, acolo avem birou, cameră de dormit, dormitor, baie. S-a întâmplat pentru prima dată, nu am crezut niciodată că o să trăiesc o astfel de furtună. (…)”, a declarat Alina Pușcaș, pe Instagram.

Alina Pușcas a cărat singură 73 de găleți

Până când echipele de intervenție au ajuns la locuința ei, prezentatoarea nu a avut altă soluție decât să ia găleata și să înceapă să scoată apa. Și nu a fost vorba despre câteva drumuri. Alina Pușcaș a povestit că a transportat nu mai puțin de 73 de găleți, într-o încercare disperată de a împiedica apa să cuprindă întreaga casă.

„Am cărat eu, cu mânuța mea, 73 de găleți de apă, până au venit cei de la Apa Nova să ne ajute să scoatem. Au reușit să scoată cu o pompă apa din fața ușilor, unde se adunase totul, cam în aproape două ore, dacă nu mai mult. Altfel, vă dați seama că probabil toată apa aceea urma să intre cu totul în casă și probabil că se ridicau undeva la 300, 400 de găleți. A fost greu, dar cumva mă bucur că nu a fost la fel de grav ca și în alte case, unde am văzut că apa a intrat cu tot cu pământ”, a declarat Alina Pușcaș.

După minute lungi de panică, echipele Apa Nova au ajuns la locuința vedetei și au început evacuarea apei cu ajutorul pompelor speciale. Operațiunea a durat aproape două ore, iar doar intervenția rapidă a făcut ca apa să nu pătrundă complet în restul casei.

Chiar dacă pagubele nu au fost atât de mari precum în alte locuințe afectate de furtună, vedeta a recunoscut că noaptea respectivă a fost una dintre cele mai grele prin care a trecut. De la confortul propriei case, vedeta s-a trezit, în doar câteva minute, luptând cu șuvoaiele de apă și cărând găleți până la epuizare.

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