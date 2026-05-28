Secretul alimentației lui Virgiliu Stroescu la 80+ ani. Ce pune zilnic în farfurie

Virgiliu Stroescu, faimosul endocrinolog, supranumit și ”doctorul nutriției”, în una din intervențiile sale televizate, prezintă românilor meniul cel mai sănătos, meniu pe care îl respectă el însuși în fiecare zi. Medicul vorbește deschis despre alimentația modernă, produsele procesate și efectele pe care acestea le pot avea asupra organismului pe termen lung.

De asemenea, endocrinologul susține că multe dintre problemele de sănătate pot fi prevenite printr-un stil de viață echilibrat și printr-o dietă cât mai apropiată de hrana naturală.

Ce recomandă medicul pentru micul dejun

Virgiliu Stroescu, pornește sfaturile sale metodic, începând cu masa de dimineața, în fapt cea mai complexă și mai importantă masă a zilei. Dieta recomandată de cunoscutul medic poate fi surprinzătoare pentru mulți dintre români mai ales pentru cei obișnuiți cu mezeluri și preparate procesate. Medicul este adeptul unei diete bazate pe semințe, pâine integrală și brânză din soia:

”Dimineața, în general, e bine să mâncăm cereale, în special fulgi de ovăz. După aceea, pe lângă fulgi de ovăz, semințe de floarea-soarelui, semințe de dovleac, semințe de chia și fac acolo adunarea regimentului cu toate treburile respective. Mănânc cu pâine, pâine integrală, mai iau și niște soia, care este brânza de soia, care e formidabil de bună. ”

Avertismentul despre brânza de origine animală

Referindu-se la brânza de origine animală medicul trage un semnal de alarmă la una din substanțele periculoase pe care brânza le conține, caseina, o proteină cu mulți aminoacizi. Medicul se folosește de o metaforă plastică pentru a ilustra mai bine teoria sa, și periculozitatea acestor aminoacizi care sunt dăunători chiar și dacă ajung în număr mic în organism. Acești aminoacizi sunt periculoși chiar și în cazul copiilor:

”Brânza de animale nu e sănătoasă, este prin coagularea caseinei. Caseina este cea mai alergizantă proteină a organismului nostru. Caseina e proteina. E o proteină cu mai mulți aminoacizi, 143 de aminoacizi, și dacă iei 17 din ei, se sparg eu paharul. Scuzați că am să fac apop aici, dar rămân în ciopuri 17 aminoacizi. Ăștia dacă intră în organismul meu, organismul zice, ce cauți aici? Deci am mâncat lapte de vacă, mama are foarte puține caseine. Și atunci, bă, ăsta e dușman. Hai, contra lui! Și face organismul anticorpi anti-17 aminoacizi, care seamănă perfect cu pancreasul. Și copiii care iau lapte de vacă când încă nu sunt bine pregătiți imunologic, iau acei 7 aminoacizi și fac anticorpi. Și fac diabet tip 1. Și toată viața copilul ăla face injecții de insulină pentru că nu mai are insulină.”

Ingredientul surpriză pe care îl folosește în fiecare zi

Continuând Virgiliu Stroescu, confirmă că este un adept al hranei naturale și detaliază meniul său care conține chiar și ingrediente neobișnuite precum carobul, din care își prepară cacaua:

” Fulgi de ovăz, după aceea, îmi plac foarte mult să mănânc, este un praf numit carob. Carobul este praf de roșcovii, care are vitamine formidabile și de 10 ori mai sănătoase decât cacaua. Și atunci se face și cacaua. Împărăț cacoaul. Costă ieftin, 8-10 lei, nu știu cât. Dar are un gust excelent. Se pot face cu ciocolată de neli și toate preparatele respective. Și puțin și puțin, carob. Apoi lapte de soia. Și care e proporția? 100 de grame de semințe 900 de grame de apă. Întâi amestecate bine, să nu rămână dat bine, să fie un fel de smântână. ”

Cum își prepară singur „smântâna”

Vorbind de smântână faimosul endocrinolog explică și cum își prepară singur la domiciliu smântâna, pe care în mod obișnuit o putem face din miez de nucă, dar la vârsta treia este sănătos să folosim semințe de dovleac:

”Deci fac smântână din nuci, acum din dovleac, sunt la vârsta la care trebuie să mănânc mai mult dovleac. E bine, când fac din asta, dă un gust excepțional. 100 de grame și pun laptele ăsta, pun peste fulgii respectivi și mai adaug după aceea și alte repaduri, de exemplu, fac puțin și l-ăsta, cum îi spune, niște brânza de soia, toUf, da, și pun. Și după aceea poți mai pui dimineață roșii, castravețe, ceva. ”

Ce spune despre masa de prânz și desert

Masa de prânz este una de asemenea frugală în viziunea celebrului endocrinolog. Acesta recomandă o masă bazată pe salate, legume, leguminoase, supe, iar felul principal să fie tot pe bază de elgume. Medicul nu recomandă dulciuri la desert mai ales dacă este mâncată la finalul mesei, glucoza din dulce putând fermenta. Masa de seară lipsește cu desăvârșire din dieta sa:

”La prânz salate, legume, leguminoase. După aceea n-ar fi rău să bem o supică. Pentru că ai lichid și după aceea mănânci salata, legume, leguminoase. Și eventual mâncarea la sfârșit. Prăjitura nu-i bine la sfârșit. Alții zic că nu-i bună la sfârșit pentru că îi dai prea multă glucidă respectivă și în cantitate mare glucoza fermentează. Fermentând, poate face alcool. Făcând alcool, poți să faci o hepatită alcoolică că mănânci la sfârșitul mesei dulce.”

