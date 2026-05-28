Ritualul lui Kim Kardashian include 35 suplimente alimentare în fiecare zi. Ce spun specialiștii

De: Denisa Crăciun 28/05/2026 | 06:20
Kim Kardashian ia suplimente
Kim Kardashian a vorbit în cadrul unui podcast despre faptul că ia 35 de suplimente pe zi. Aceasta spune că și le administrează de trei ori pe zi pentru a reuși să se mențină în formă. Deși pot ajuta sistemul imunitar, un medic nutriționist atrage atenție și spune că nu este cea mai bună metodă pentru o viață echilibrată.

Kim Kardashian este una dintre cele mai cunoscute personalități din Statele Unite ale Americii. Aceasta este fotomodel, are propria afacere și este foarte activă în mediul online, acolo unde își prezintă modul de viață și nu numai. Ea are 45 de ani și are o siluetă de invidiat. Pentru a se menține în formă, a recunoscut de curând în cadrul unui podcast faptul că își administrează 35 de suplimente pe zi. Face acest lucru în special pentru o alimentație echilibrată. Cu toate acestea, un medic nutriționist spune că metoda vedetei de televiziune nu este cea mai potrivită și are alte recomandări pentru vitalitate.

Rutina zilnică a lui Kim Kardashian

Nu suntem străini de faptul că multe personalități cunoscute iau suplimente pentru a se menține în formă sau folosesc diverse metode bizare. Însă, Kim Kardashian pare de neoprit. În cadrul podcastului Good Hang, moderat de Amy Poehler, vedeta a vorbit despre rutina sa zilnică. Aceasta spune că își administrează zilnic nici mai mult, nici mai puțin de 35 de suplimente.

Kim a recunoscut că își împarte vitaminele în trei momente ale zilei, dar și că uneori poate fi obositor pentru ea să facă asta frecvent. Chiar dacă au rolul lor și de multe ori pot susține organismul, un număr prea mare poate fi periculos. Același lucru îl confirmă și Jessica Bell, nutriționist la EatingWell.

Ce spune medicul nutriționist despre rutina lui Kim

Jessica Bell susține că pentru un stil de viață echilibrat, nutriția joacă un rol important, însă nu din suplimente, ci din alimente. Mai mult decât atât, ea spune că suplimentele pot completa anumite lipsuri din organism, însă administrarea unui număr atât de mare de vitamine sau minerale poate fi prea multă. Din acest motiv, Jessica nu recomandă nimănui o rutină precum cea a lui Kim Kardashian.

Ca dietetician, recomand întotdeauna o abordare bazată pe alimentație atunci când vine vorba de necesarul nutrițional. Suplimentele ar trebui să completeze eventualele lipsuri din dietă, iar administrarea a 35 pe zi pare excesivă, explică Jessica Bell.

