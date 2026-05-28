Cum arată casa lui Florin Dumintrescu. Bucătăria sa e asemănătoare cu cele din restaurante

Florin Dumitrescu locuiește alături de soția sa, Cristina și cele două fetițe pe care le au cei doi. Casa este construită pe două etaje, iar celebrul bucătar a amenajat-o după bunul plac. Cu toate acestea, încăperea cu care se mândrește și în care își petrece cea mai mare parte din timp este bucătăria pe care a făcut-o să semene cu unul din restaurante.

Cum arată casa lui Florin Dumitrescu

El și Cristina s-au căsătorit în anul 2014, iar de atunci formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă românească. Florin Dumitrescu se bucură de un succes gastronomic uriaș, însă și pe plan personal pare să îi meargă mai bine ca niciodată. Bucătarul a povestit că și-a renovat recent casa și curtea în care locuiesc cei patru.

Cele mai noi îmbunătățiri au fost făcute în bucătărie, adică chiar acolo unde el își petrece foarte mult timp. El a explicat în mediul online că nu va face un room tour, însă le va arăta fanilor cum și-a amenajat bucătăria. Chef Florin Dumitrescu a spus că este semiprofesională și seamănă cu cele din restaurante. Bărbatul și-a pus o hotă cu blat, un element pe care și l-a dorit de mult.

Încep să vă arăt câte puțin din bucătăria mea nouă! Am făcut câteva schimbări pentru că deja mi se părea prea mică pentru mine… sincer, cred că am o bucătărie semiprofesională chiar la mine acasă. Acum chiar nu mai am nicio scuză când mă întreabă Cristina când mai gătesc și pe acasă. Una dintre noutăți este hota din blat pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp, mai ales că noua poziție a insulei nu ne permitea să instalăm o hotă de insulă. Are un design foarte interesant, absoarbe imediat aburii și mirosurile și are funcția Breeze care se poate activa înainte și după ce gătiți, pentru a reîmprospăta aerul din bucătărie, a spus el pe Facebook.

De asemenea, ei și-au renovat și camerele din casă. Au apelat la o firmă specializată pentru a pune tapet atât în sufragerie, cât și în alte camere. Fetițele au locul lor special, spațios, decorată cu roz. În plus, dressingul uriaș nu are cum să lipsească. Curtea este la fel de mare, acolo unde soția bucătarului plantează diverite legume și ierburi aromatice.

