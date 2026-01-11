Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu

Românii au o relație specială cu mâncarea, iar preparatele tradiționale stau mereu la loc de cinste. Delicioase și mereu apetisante, felurile de mâncare din bucătăria tradițională sunt iubite de toată lumea. Însă, acestea nu sunt mereu și sănătoase. Medicului Virgiliu Stroescu atrage atenția și spune că mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”. Despre ce preparat este vorba?

Considerată de mulți un preparat banal, dar extrem de gustos, mămăliga este consumată frecvent în combinații care au devenit aproape „regulă”. Mămăliga este servită adesea cu brânză, ouă, smântână sau alte produse de origine animală. Însă, aceste combinații nu sunt deloc fericite, potrivit medicului Virgiliu Stroescu.

Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”

Așa cum spuneam, mămăliga este un preparat tradițional consumat adesea de români. Iar cea mai populară combinație este cu brânză, ouă și smântână. Ei bine, potrivit medicului Virgiliu Stroescu, tocmai aceste asocieri o transformă dintr-un aliment simplu într-o adevărată bombă pentru organism, mai ales dacă este consumată în cantități mari.

Medicul Virgiliu Stroescu trage un semnal de alarmă și susține că mâncarea preferată a românilor poate deveni „cea mai mare otravă” atunci când este combinată greșit. Deși mămăliga, în sine, nu este un aliment periculos, modul în care este consumată de obicei îi schimbă complet impactul asupra sănătății.

Mai exact, excesul de produse animale bogate în colesterol, alături de mămăligă, pune o presiune uriașă asupra organismului. Iar în acest fel un preparat aparent inofensiv ajunge să aducă dezechilibre metabolice și probleme de sănătate.

„Este un preparat gustos, dar hai să analizăm puțin. Cea mai mare otravă a organismului, a planetei noastre este colesterolul, îi spune ciclopentanoperhidrofenantreno, este gruparea care produce colesterolul, este ca un fel de ipsos pe vase. Deci, ăsta când se sparge un vas, vine colesterolul și îl repară. Din el se face vitamina D, din el se fac toți hormonii, steroizii, dar are un lucru, în cantități mici, ficatul face exact cât trebuie. Deci, mie îmi face colesterolul cât trebuie, însă atunci când vine cineva și îmi bagă o friptură, din care dă colesterol și de la o vacă și atunci îmi crește colesterolul. Laptele, brânza, ouăle, toate produsele de origine animală au colesterol în timp ce produsele vegetale nu au colesterol și au fibre vegetale care sunt formidabile”, a declarat medicul Virgil Stroescu.

