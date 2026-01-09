Acasă » Știri » Alimentul considerat sănătos care poate crește glicemia. Mulți îl consumă zilnic

Alimentul considerat sănătos care poate crește glicemia. Mulți îl consumă zilnic

09/01/2026 | 14:10
Un aliment perceput drept sănătos, dar care poate ridica rapid glicemia, este consumat zilnic de foarte multe persoane. Este vorba despre fructele uscate, produse frecvent asociate cu un stil de viață echilibrat, dar care pot deveni problematice mai ales pentru persoanele diagnosticate cu diabet.

Diabetul este o afecțiune cronică ce apare atunci când organismul nu produce suficientă insulină sau nu o utilizează eficient. Insulina este hormonul responsabil de reglarea nivelului de zahăr din sânge, iar lipsa sau funcționarea sa deficitară duce la hiperglicemie. La nivel global, diabetul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, fiind responsabil pentru milioane de decese anual și pentru numeroase complicații cardiovasculare, renale și neurologice.

În acest context, alimentația joacă un rol esențial în controlul bolii. Deși fructele sunt, în general, recomandate pentru aportul lor de vitamine, minerale și fibre, situația se schimbă atunci când vorbim despre fructele uscate. Procesul de deshidratare elimină apa din fructe, dar păstrează aproape integral zaharurile naturale. Astfel, o cantitate mică de fructe uscate poate conține echivalentul glucidic al unei porții mult mai mari de fructe proaspete.

Prin uscarea la soare sau prin metode industriale, fructele devin mult mai concentrate în fructoză și glucoză. Acest lucru determină creșteri rapide ale glicemiei, mai ales atunci când sunt consumate frecvent sau în porții mari. Pentru persoanele cu diabet, acest efect poate fi periculos, mai ales dacă nu există un control strict al cantităților ingerate.

Printre fructele uscate considerate problematice se numără smochinele, care au un conținut foarte ridicat de zahăr, deși sunt bogate în fibre. În cazul diabeticilor, cantitatea mare de zaharuri simple poate anula beneficiile nutriționale. Curmalele reprezintă un alt exemplu frecvent întâlnit în alimentația zilnică. Deși sunt naturale și energizante, acestea conțin un procent extrem de ridicat de zahăr și au un indice glicemic variabil, care poate duce la fluctuații importante ale glicemiei.

Cireșele uscate și mango-ul uscat sunt, de asemenea, alegeri riscante. Pe lângă zaharurile naturale, multe dintre aceste produse sunt îndulcite suplimentar în timpul procesării, ceea ce le transformă într-o adevărată bombă glicemică. Bananele uscate, adesea consumate sub formă de chipsuri, sunt mai calorice decât cele proaspete și pot fi prăjite sau glazurate cu zahăr, pierzându-și astfel valoarea nutritivă inițială. La fel se întâmplă și cu fructele confiate, care nu sunt fructe uscate autentice, ci produse procesate intens și acoperite cu siropuri zaharoase.

Pe de altă parte, nu toate fructele uscate sunt complet interzise persoanelor cu diabet. Există variante care, consumate cu moderație, pot fi integrate într-o alimentație echilibrată. Migdalele, nucile, fisticul, caju și arahidele sunt considerate opțiuni mai sigure, deoarece au un conținut scăzut de carbohidrați, un indice glicemic redus și sunt bogate în grăsimi sănătoase, fibre și proteine. Acestea contribuie la menținerea senzației de sațietate și pot încetini absorbția zaharurilor în sânge.

