Mama lui Dan Bălan, apariție spectaculoasă la 68 de ani. Are o siluetă de invidiat și o energie incredibilă

Ludmila Bălan a făcut adevărat show și a surprins pe toată lumea cu silueta și energia sa debordantă. La 68 de ani, mama lui Dan Bălan continuă să impresioneze prin aparițiile sale, iar imaginile cu ea dansând la concertul fiului său au devenit rapid virale pe internet. Mulți dintre urmăritori au fost uimiți de felul în care arată și de entuziasmul cu care a trăit fiecare moment al spectacolului.

Cunoscută publicului din Republica Moldova drept „Tanti Ludmila”, vedeta este extrem de activă pe rețelele sociale, unde postează frecvent imagini și videoclipuri care adună sute de reacții și comentarii.

Ludmila Bălan pare să fie într-o formă spectaculoasă, iar apariția sa de la concert a atras imediat atenția publicului. Vedeta a ales o ținută îndrăzneață și plină de culoare, formată dintr-un costum roz și o rochie scurtă, cu volum, care i-a pus în evidență silueta. Look-ul a fost completat de o pereche de pantofi cu toc înalt, iar energia și atitudinea afișate pe parcursul evenimentului au făcut-o să fie una dintre cele mai admirate prezențe ale serii.

Ludmila Bălan îl susține pe Dan Bălan

În luna februarie, Ludmila Bălan a atras toate privirile la concertul susținut de Dan Bălan la Chișinău, în cadrul turneului „SOUNDSTALGIC”. Evenimentul a venit după succesul spectacolelor organizate în toamna trecută la Sala Palatului din București. Mama artistului a fost prezentă în primul rând și a dansat pe cele mai cunoscute piese ale fiului său, demonstrând că vârsta este doar un număr. Alături de ea s-a aflat și bunica artistului, care l-a aplaudat pe tot parcursul concertului.

Puțini știu că relația profesională dintre Dan Bălan și mama sa datează de mulți ani. La începutul carierei, înainte de succesul internațional al trupei O-Zone, artistul a creat emisiunea „Tanti Ludmila Show”, unul dintre cele mai urmărite programe TV din Republica Moldova. Dan Bălan s-a ocupat de producție și regie, iar Ludmila Bălan a fost prezentatoarea emisiunii.

