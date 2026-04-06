Influencerița din România părăsește țara. Și-a construit casa visurilor în Creta: ”Prima poză în bucătăria noastră!”

De: Andreea Stăncescu 06/04/2026 | 17:31
Influencerița care se va muta în Grecia
O cunoscută influenceriță din România a decis să facă o schimbare majoră în viața sa și să părăsească țara pentru a începe un nou capitol într-un loc care a cucerit-o complet. Vedeta urmează să se mute în Creta, unde și-a construit o locuință spectaculoasă, amenajată exact după propriile gusturi și dorințe.

Codrina Apostol se bucură de succes în mediul online și are o comunitate numeroasă de urmăritori, însă  a ales să își urmeze visul și să investească într-un proiect personal de suflet. Alături de soțul ei și băiețel, influencerița se va muta pe o insulă grecească, o destinație pe care o îndrăgește de mai mulți ani.

Codrina Apostol și-a făcut casă în Grecia

După luni întregi de muncă, renovări și decizii legate de design, aceasta a reușit să transforme casa din Creta într-un spațiu modern, elegant și primitor. Imaginile publicate recent arată un decor dominat de tonuri deschise, în special alb, completat de accente calde de maro, care creează o atmosferă relaxantă și rafinată.

„Prima poză în bucătăria noastră! Ne-am întors acasă, în Creta, doar pentru o zi. O zi scurtă, dar suficientă cât să-mi dau seama că locul ăsta nu mai e un șantier. E între lumi. Între ce a fost și ce urmează să fie. Astăzi nu se măsoară pereți. Astăzi se măsoară detalii. Balustrada. Mâna curentă. Lucrurile pe care poate nu le observi din prima, dar care îți spun, fără cuvinte, dacă o casă are suflet sau nu”, a declarat Codrina Apostol, pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Locuința este situată într-o zonă deosebită, aproape de mare, oferind o priveliște impresionantă și un cadru perfect pentru liniște și inspirație. Drumul până la rezultatul final nu a fost lipsit de provocări, însă fiecare etapă a contribuit la conturarea unui spațiu cu personalitate.

În prezent, casa prinde tot mai mult contur, pe măsură ce mobilierul și obiectele decorative își găsesc locul. Urmează etapa finală, cea a organizării și a curățeniei generale, moment pe care influencerița îl consideră esențial pentru a transforma locuința într-un adevărat „acasă”.

„Între timp, casa începe să se umple. Nu de oameni, ci de lucruri care sosesc rând pe rând. Cutii, electrocasnice, mobilier exterior, toate își așteaptă cu răbdare momentul să își ocupe locul în casă. Și simt că se apropie acea săptămână pe care o cunosc bine. Curățenia generală. Cea făcută cu mâna mea. Pentru că doar așa simt că un loc devine cu adevărat al meu. Începe partea cea mai frumoasă, amenajarea casei!”, a anunțat Codrina Apostol.

