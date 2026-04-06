Marina Almășan, cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă pe care i l-a oferit Sorin Mărcuș

Pentru Marina Almășan, o simplă vacanță s-a transformat într-un moment de neuitat. Vedeta a avut parte de surpriza vieții sale. În timpul unei călătorii în Dallas, Sorin Mărcuș a cerut-o în căsătorie pe partenera sa. Realizatoarea TV a trăit clipe de-a dreptul unice.

Cererea în căsătorie a avut loc într-un cadru intim, chiar în timpul unei vacanțe care avea drept scop celebrarea zilei de naștere a lui Sorin Mărcuș. Călătoria s-a transformat într-una memorabilă, marcând începutul unui nou capitol din viața celor doi.

Vedeta și-a dorit să împărtășească acest moment inedit și cu fanii săi din mediul online. Ea a dezvăluit ce emoții au încercat-o în acele clipe, dar a ținut să arate și imagini cu cadoul pe care l-a primit.

„Eu nu știu să facă poze cu inele. Știu să fac poze cu oameni, cu peisaje de munte, cu valori de mare și chiar și cu deșerturi aride. Nu voi spune decât că ziua de ieri – ziua lui Sorin s-a încheiat cu un inel, așezat pe degetul meu. Este unul al iubirii, al speranței, al promisiunii, al încrederii și din nou al iubirii. Mereu al iubirii. Și îi mulțumesc sorții că mi-a arătat că există viața după moarte”, a scris vedeta, într-un mesaj plin de emoție.

Chiar dacă detaliile tehnice ale inelului nu au fost evidențiate, este mai mult decât evident că acesta simbolizează iubirea, încrederea și respectul pe care cei doi și le poartă.

Povestea de dragoste a început în urmă cu câțiva ani

Deși relația lor actuală este relativ nouă, Marina Almășan și Sorin Mărcuș se cunosc de mult timp, iar povestea lor are rădăcini vechi. Cei doi și-au reluat legătura după o perioadă îndelungată în care au mers pe drumuri separate. Sorin Mărcuș a relatat faptul că prima lor interacțiune a avut loc în urmă cu câțiva ani, la patinoarul Floreasca.

„Acum foarte mulți ani, patinoarul Floreasca era singurul loc unde noi puteam să ne simțim bine, să ascultăm muzică străină (…) Eu văzând că ea face foarte multe călătorii, am abordat-o cu mult curaj care mă caracterizează mult de tot”, declara acesta.

Cererea în căsătorie pare că a venit într-un moment în care cei doi se bucură de o relație stabilă, construită pe experiențe de viață și pe o legătură sudată în timp. Pentru blondină, inelul reprezintă un simbol al speranței și al încrederii recâștigate.

CITEȘTE ȘI: Ce și-a pus Sorin Mărcuș pe pereții casei sale. Partenerul Marinei Almășan uimește: „Aici este zona asiatică”

Marina Almășan, despre relația cu Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”