Rezultatele alegerilor din Ungaria. Prezență uriașă la urne și surprize uriașe

De: Virgil Ionescu 12/04/2026 | 22:28
Vecinii maghiari au participat astăzi la un scrutin prin care Viktor Orban ar putea fi înlăturat de la putere, după 16 ani de guvernare. Conform primelor rezultate parțiale, opoziția, prin Peter Magyar, se îndreaptă către o victorie istorică.

UPDATE / Viktor Orban și-ar fi recunoscut înfrângerea, conform unei declarații oferite de reprezentantul opoziției, Peter Magyar: „Premierul Viktor Orban ne-a felicitat pentru victorie la telefon”, a anunțat Peter Magyar printr-o postare făcută pe rețelele de socializare.

La ora 22:00, după ce au fost numărate un procent de 37,04$, rezultatele sunt următoarele:

66,33% – 132 de mandate TISZA
29,65% – 59 de mandate FIDESZ
4,02% – 8 mandate Mi Hazánk

Sistemul electoral maghiar este unul diferit față de cel pe care îl cunoaștem noi, fiind complicat, cu două liste. Partidul condus de Peter Magyar este TISZA, in timp ce alianța FIDESZ este reprezentată de Viktor Orban. În cazul TISZA este vorba despre 39 de mandate de listă până la această oră, iar în cadrul partidului lui Orban se discută doar de 8 mandate.

Există și o a doua listă, cea a votului individual, acolo unde TISZA conduce din nou detașat, cu 93 de mandate, în timp ce FIDESZ are doar 13 mandate.

„La exact 23 de ani de la referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană, Ungaria a scris din nou istorie”, a declarat Magyar Péter, candidatul Tisza, mulțumindu-le cetățenilor maghiari pentru prezența ridicată la vot.

 

