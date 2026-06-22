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Cum arată vila de lux în care locuiește Nea Mărin. Liviu Vârciu l-a dat de gol: „Ia uite ce bani are!”

De: Alina Drăgan 22/06/2026 | 06:40
Cum arată vila de lux în care locuiește Nea Mărin. Liviu Vârciu l-a dat de gol: „Ia uite ce bani are!”
Cum arată vila de lux în care locuiește Nea Mărin
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Nea Mărin este unul dintre cei mai îndrăgiți coregrafi din România și are o locuință impresionantă. Coregraful locuiește într-o vilă impunătoare din București și nu a făcut compromisuri atunci când a venit vorba despre confortul său și al familiei sale. A investit sume considerabile pentru a transforma casa într-un spațiu elegant și primitor, iar rezultatul a fost pe placul întregii familii. Cum arată vila în care locuiește Nea Mărin?

Nea Mărin și Liviu Vârciu au format una dintre cele mai apreciate echipe de pe micul ecran, iar relația profesională s-a transformat într-o prietenie solidă. Dinamica dintre ei este aparte, iar cei doi nu ratează nicio ocazie să se tachineze. Tocmai din acest motiv, Liviu Vârciu a fost cel care le-a arătat tuturor cum arată locuința coregrafului, punând accentul pe sumele investite.

„Ia uite ce casă mare are! Ia uite ce bani are nea Marin. A făcut frumos aici. Și-a făcut frumos în casă”, a spus Liviu Vârciu, în timp ce filma locuința coregrafului.

Cum arată vila în care locuiește Nea Mărin

Vila lui Nea Mărin se află în zona Sălăjan din București și este una impresionantă. Locuința este amenajată cu multă atenție la detalii, unde elementele moderne și cele inspirate din stilul tradițional românesc se îmbină perfect. Încă de la intrare se observă finisajele elegante și mobilierul ales cu grijă, care oferă întregii case un aer rafinat.

Una dintre cele mai apreciate încăperi este livingul, considerat punctul central al vilei. Spațiul este luminos, decorat în tonuri calde și completat de accente aurii care îi oferă un aspect sofisticat. Această cameră a atras imediat atenția lui Liviu Vârciu, care a fost impresionat de felul în care a fost amenajată.

În ceea ce îl privește pe Nea Mărin, unul dintre spațiile preferate din casă este biroul său. Aici se ocupă de treburile administrative, însă camera este și oaza lui de liniște. De asemenea, dormitoarele păstrează aceeași linie elegantă, cu mobilier modern și finisaje atent alese.

Însă, adevăratul punct de atracție din vila lui Nea Mărin este mansarda. Coregraful a amenajat aici un spațiu generos, iar ferestrele montate în tavan permit luminii naturale să inunde încăperea pe tot parcursul zilei. Priveliștea oferită de aceste ferestre completează atmosfera relaxantă a locuinței.

Potrivit estimărilor de pe piața imobiliară, o proprietate similară în aceeași zonă a Capitalei poate ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Pentru Nea Mărin, după cum spune și Liviu Vârciu, banii nu au contat. Acesta și-a amenajat locuința după bunul plac și este mulțumit de rezultate.

 

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Foto: Captură YouTube

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