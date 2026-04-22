Doliu în lumea medicală! Dr. Cristina Nicoleta Lăpușneanu a murit

De: Denisa Crăciun 22/04/2026 | 11:20
Doliu în Botoșani

Este doliu în comunitatea din Botoșani. O apreciată doctoriță s-a stins în cursul zilei de marți, 21 aprilie. Aceasta avea 60 de ani și era apreciată pentru cariera sa îndelungată pe care o avea în oftalmologie. 

Dr. Cristina Nicoleta Lăpușneanu, o apreciată și cunoscută doctoriță de la Spitalul de Pediatrie a Spitalului Județean „Mavromati”, s-a stins din viață marți. Ea s-a luptat mai mult timp cu o boală grea, însă a pierdut lupta la vârsta de 60 de ani. Colegii, pacienții și apropiații ei spun că era un om dedicat profesiei sale și că dădea dovadă de o bunătate rară. Acum, oamenii se pregătesc să îi aducă un ultim omagiu și să o conducă pe ultimul drum.

Oamenii din județul Botoșani au pierdut un om important. Medic oftalmolog, cu o experiență de zeci de ani, a încetat din viață. Este vorba despre cunoscuta Dr. Cristina Nicoleta Lăpușneanu. Aceasta și-a început activitatea încă din anii 90 și a profesat la Spitalul de Pediatrie a Spitalului Județean „Mavromati”. Era unul dintre cei mai buni medici oftalmologi din județ, a salvat vederea multor copii, iar vestea a șocat și îndurerat pe toată lumea. Cei care i-au trecut pragul cabinetului nu au găsit doar o doctoriță sau tratamente, ci și empatie și dăruire neîncetată pentru această ocupație.

Ea avea vârsta de 60 de ani, iar ultimii ani au fost pentru ea greu de dus. S-a retras de la spital, deoarece nu o mai țineau puterile. A fost diagnosticată cu o boală gravă, a încercat să lupte, însă în final, medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. În plus, din cauza faptului că îi era greu să se îngrijească, și-a petrecut ultimele clipe din viață la un cămin din oraș, acolo unde a primit asistență până în ultimul moment.

Cei care au cunoscut-o pe Cristina spun despre ea că a fost un om cald, moral și care și-a exercitat profesia cu o pasiune rar întâlnită. Colegul ei de breaslă a vorbit despre ea și a spus unde va fi înmormântată.

Era colega mea. După ce a terminat facultatea, lucra de prin 92 la oftalmologie. Va fi înmormântată la Eternitatea, a declarat Gabriel Oprișan.

VEZI ȘI:  Doliu în lumea filmului! Un actor din celebrul serial „Melrose Place” a murit la 57 de ani

Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman

