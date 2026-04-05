Ziua de Florii aduce scumpiri la benzină: cât costă carburanții pe 5 aprilie 2026 în România

Val de scumpiri chiar în ziua de Florii: benzina s-a majorat cu peste 50 de bani pe litru, iar motorina a crescut cu aproape 20 de bani. În marile orașe din România, prețurile au depășit noi praguri, iar un plin costă vizibil mai mult decât zilele trecute.
Duminică, 5 aprilie 2026, șoferii din România resimt o nouă rundă de scumpiri la pompă. Benzina standard a trecut de 9 lei/l, iar motorina standard se menține peste 10 lei/l în majoritatea orașelor mari.
În Capitală, benzina standard pornește de la 9,11 lei/l și ajunge până la 9,43 lei/l, după o creștere de peste 50 de bani față de ziua precedentă.
Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile sunt mai ridicate chiar în zi de sărbătoare.
Față de zilele anterioare, șoferii plătesc cu aproximativ 25 de lei mai mult pentru un plin.
Scumpirile din această perioadă confirmă o creștere accelerată a prețurilor. Diferențele de peste 50 de bani la benzină, într-un interval scurt, indică o volatilitate ridicată a pieței.
Motorina rămâne peste pragul de 10 lei/l, ceea ce menține presiunea asupra transportului și costurilor generale.
Prețurile pot varia în funcție de stația aleasă și de momentul alimentării.
Diferențele între benzinării pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru, iar verificarea prețurilor înainte de alimentare devine esențială în această perioadă.
