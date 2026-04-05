Ziua de Florii aduce scumpiri la benzină: cât costă carburanții pe 5 aprilie 2026 în România

Val de scumpiri chiar în ziua de Florii: benzina s-a majorat cu peste 50 de bani pe litru, iar motorina a crescut cu aproape 20 de bani. În marile orașe din România, prețurile au depășit noi praguri, iar un plin costă vizibil mai mult decât zilele trecute.

Duminică, 5 aprilie 2026, șoferii din România resimt o nouă rundă de scumpiri la pompă. Benzina standard a trecut de 9 lei/l, iar motorina standard se menține peste 10 lei/l în majoritatea orașelor mari.

Cât costă carburanții în București

În Capitală, benzina standard pornește de la 9,11 lei/l și ajunge până la 9,43 lei/l, după o creștere de peste 50 de bani față de ziua precedentă.

Benzina premium începe de la 9,29 lei/l și ajunge până la 10,06 lei/l.

Motorina standard costă între 10,27 și 10,51 lei/l, iar motorina premium variază între 9,84 și 10,84 lei/l.

Prețuri carburanți în Cluj-Napoca

Benzina standard pornește de la 9,11 lei/l și ajunge la 9,43 lei/l.

Benzina premium variază între 9,29 și 10,19 lei/l.

Motorina standard este de aproximativ 10,27 lei/l și poate ajunge la 10,51 lei/l. Motorina premium urcă până la 11,07 lei/l.

Situația din Timișoara

Benzina standard pornește de la 9,11 lei/l, iar cea premium ajunge până la 10,19 lei/l.

Motorina standard începe de la 10,27 lei/l, iar cea premium variază între 9,84 și 11,07 lei/l.

Prețuri în Iași

Benzina standard costă între 9,11 și 9,43 lei/l.

Benzina premium începe de la 9,29 lei/l.

Motorina standard ajunge la 10,27 lei/l și urcă până la 10,51 lei/l. Motorina premium variază între 9,84 și 10,89 lei/l.

Cât costă carburantul în Constanța

Benzina standard este cuprinsă între 9,11 și 9,33 lei/l.

Benzina premium poate ajunge până la 10,93 lei/l.

Motorina standard variază între 10,27 și 10,51 lei/l, iar motorina premium ajunge până la 10,89 lei/l.

Cât costă un plin de Florii

Pentru un rezervor de 50 de litri, costurile sunt mai ridicate chiar în zi de sărbătoare.

Un plin cu benzină standard ajunge la aproximativ 455–470 lei.

Un plin cu motorină standard poate depăși 510–525 lei.

Față de zilele anterioare, șoferii plătesc cu aproximativ 25 de lei mai mult pentru un plin.

Tendințe pe piața carburanților

Scumpirile din această perioadă confirmă o creștere accelerată a prețurilor. Diferențele de peste 50 de bani la benzină, într-un interval scurt, indică o volatilitate ridicată a pieței.

Motorina rămâne peste pragul de 10 lei/l, ceea ce menține presiunea asupra transportului și costurilor generale.

Ce trebuie să știe șoferii

Prețurile pot varia în funcție de stația aleasă și de momentul alimentării.

Diferențele între benzinării pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru, iar verificarea prețurilor înainte de alimentare devine esențială în această perioadă.

