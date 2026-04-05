Zodia care își schimbă locul de muncă în luna aprilie, potrivit faimoasei Neti Sandu: „După o perioadă în care nu au primit recunoașterea dorită, pot decide să schimbe direcția profesională”

În perioada aceasta astrele aduc numai lucruri bune pentru toate zodiile. După ce a avut loc Luna Roz care a avut efecte asupra tuturor, în luna aprilie, lucrurile se schimbă într-o direcție favorabilă.

Neti Sandu a făcut previziunile astrale pentru această lună. Zodiile pot fi binecuvântate, iar banii vor fi făcuți mult mai ușor. Pe lângă asta, faimoasa atrologă a explicat că una dintre zodii va traversa una dintre cele mai bune perioade, mai ales din punct de vedere al carierei. Dacă până acum nu i-au fost recunoscute meritele, din aprilie totul va merge ca pe roate pentru ei.

O zodie își schimbă locul de muncă

Una dintre zodii va fi favorizată până pe 30 aprilie. Cei care au marcaje în acest semn zodiacal vor simți că, în sfârșit, viața lor devine mai ușoară și se îndreaptă către o direcție așteptată de mult. Unii dintre ei ar putea face schimbări majore din punct de vedere al carierei. Zodia despre care Neti Sandu spune că va avea un succes neașteptat este Rac.

Pentru Raci, Jupiter rămâne un aliat perfect. În luna aprilie se vor simți protejați, însă nativii acestei zodii trebuie să aibă curajul să ceară, adică să aspire la ce au visat de atâta timp, un titlu, o funcție sau un premiu. De asemenea, planetele din zodia Berbec vor intra în tensiune cu Jupiter, ceea ce poate aduce provocări. Cu toate acestea, ei trebuie să lupte pentru ceea ce își doresc cu adevărat. În plus, trebuie să demonstreze că merită acel ceva, iar după o perioadă în care nu au primit recunoaștere la locul de muncă, o vor primi, în sfârșit. Ba mai mult, unii dintre ei, mai curajoși, vor putea face pasul pentru schimbarea job-ului, mai ales că sunt susținuți din toate punctele de vedere să facă acest lucru.

Luna Plină și Luna Nouă pot intensifica procesul, dar în același timp vin cu decizii importante și clarificări. Astfel, vor avea parte numai de rezultate pozitive. Un sfat esențial de la experta de la Pro Tv este să experimenteze, să nu se teme de nou, să își testeze limitele și să vadă unde pot ajunge cu ajutorul deciziilor luate.

