Produsele care se vor scumpi după Paște. Lista alimentelor

De: Elisa Tîrgovățu 13/04/2026 | 13:47
După perioada Sărbătorilor Pascale, sunt așteptate noi scumpiri la alimentele de bază în România. Țara noastră continuă să se afle în topul european al creșterilor de prețuri. În același timp, producătorii trag un semnal de alarmă și spun că tendința de majorare ar putea continua, inclusiv din cauza tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Printre alimentele care ar putea înregistra creșteri importante de preț după Paște se află pâinea, carnea și legumele.

„Mai există şi problema faptului că nu creşte economia, nu cresc comenzile la nivelul companiilor private. Ceea ce pune în dificultate antreprenorul atunci când vine vorba de creşterea veniturilor”, a declarat economistul Cristian Păun, profesor la Academia de Studii Economice din București, pentru Antena 3.

Banca Națională a României estimează că inflația va rămâne la un nivel ridicat în perioada următoare. Totul se întâmplă pe fondul presiunilor economice și al influențelor venite inclusiv din zona geopolitică, precum conflictul din Orientul Mijlociu.

În acest context, efectele se resimt deja în bugetele populației. În medie, românii ajung să cheltuie aproximativ 1.400 de lei pe lună pentru alimente, cu circa 100 de lei mai mult decât anul trecut, iar tendința de creștere continuă.

Pâinea, mai scumpă cu 10%

Producătorii trag un semnal de alarmă și susțin că, imediat după Paște, ar putea apărea noi majorări de prețuri în lanț, în special din cauza creșterii costurilor de transport și producție, influențate în mare parte de prețul carburanților.

În fruntea listei se află pâinea, care ar putea înregistra o scumpire de aproximativ 10%, potrivit declarațiilor președintelui Romalimenta. Acest produs de bază a avut creșteri succesive de preț în ultimii ani, ajungând deja la valori ridicate. Statisticile oficiale arată că doar în ultimul an s-a scumpit tot cu circa 10%.

Totodată, legumele produse în România ar putea deveni mai scumpe cu până la 20% în cursul acestui an, pe fondul majorării costurilor cu îngrășămintele și combustibilul. Nici carnea nu este ferită de posibile creșteri de preț, acestea urmând să depindă de evoluția costurilor de-a lungul întregului lanț de producție.

