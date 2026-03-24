Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor

De: David Ioan 24/03/2026 | 09:51
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor. Foto: Pixabay

Călătoriile cu avionul devin tot mai costisitoare, iar variațiile mari de preț de la o săptămână la alta îi surprind chiar și pe cei care urmăresc constant ofertele.

În spatele acestor scumpiri rapide se află factori economici și geopolitici care influențează direct industria aviatică la nivel global.

Prețuri tot mai mari la zboruri

Unul dintre principalele motive este creșterea accelerată a prețului combustibilului pentru aviație. În ultimele săptămâni, kerosenul s-a scumpit semnificativ pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Conflictul din Iran a destabilizat piețele energetice, iar companiile aeriene se confruntă cu costuri mult mai mari. În mod obișnuit, combustibilul reprezintă aproximativ o treime din cheltuielile unei companii, însă această pondere a crescut considerabil.

Scumpirea nu a fost graduală, ci extrem de rapidă. În unele situații, prețul combustibilului s-a dublat în doar câteva săptămâni, ceea ce pune o presiune majoră pe operatorii aerieni. În aceste condiții, companiile transferă inevitabil o parte din costuri către pasageri.

La această problemă se adaugă și modificarea rutelor de zbor. Din cauza conflictelor și a restricțiilor din anumite spații aeriene, multe aeronave sunt obligate să ocolească zonele de risc.

Acest lucru duce la trasee mai lungi, consum suplimentar de carburant și costuri mai mari pentru fiecare cursă. Practic, aceeași destinație devine mai scumpă doar pentru că distanța efectivă crește.

Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor

Efectele nu se opresc aici. Pe lângă combustibilul mai scump și rutele prelungite, unele companii aeriene reduc numărul de zboruri sau renunță la rutele cu profit redus. Astfel, oferta de bilete scade, iar prețurile cresc automat, mai ales în perioadele cu cerere ridicată, cum este sezonul estival.

Specialiștii din turism avertizează că aceste majorări nu sunt doar temporare. Există estimări care indică introducerea unor taxe suplimentare direct pe bilete. Unele companii au început deja să aplice astfel de costuri, iar experții se așteaptă la scumpiri de aproximativ 10–15 euro pentru zborurile scurte și chiar mai mult pentru cele lungi.

Un alt factor important este modul în care companiile aeriene își gestionează achizițiile de combustibil. De regulă, acestea folosesc contracte de tip hedging, care le permit să cumpere carburant la prețuri stabilite anterior. Pe măsură ce aceste contracte expiră, operatorii sunt obligați să achiziționeze combustibil la prețurile actuale, mult mai ridicate.

Industria aviatică funcționează într-un echilibru delicat, în care cererea mare de călătorii se ciocnește de costuri tot mai mari. Dacă tarifele cresc prea mult, există riscul ca o parte dintre pasageri să renunțe la zboruri, însă până atunci companiile încearcă să își protejeze profitabilitatea prin ajustări de preț.

În concluzie, biletele de avion se scumpesc din cauza unei combinații de factori greu de controlat: creșterea bruscă a prețului combustibilului, rutele deviate și reducerea ofertei de zboruri. Pe termen scurt, nu există semne că tarifele vor scădea, iar pentru mulți călători, zborurile riscă să devină un lux tot mai greu accesibil.

