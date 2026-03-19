Avioane la preț de garsonieră. Oferta neașteptată după falimentul Blue Air

Două aeronave aparținând fostei companii aeriene Blue Air au fost scoase la vânzare prin licitație, la prețuri care rivalizează cu cele ale unei garsoniere din marile orașe ale României. Oferta, disponibilă până la data de 24 martie 2026, a stârnit interes atât în rândul pasionaților de aviație, cât și al investitorilor în căutare de oportunități neobișnuite.

Avioanele scoase la licitație sunt modele Boeing 737-500, fabricate la începutul anilor ’90. Unul dintre acestea este amplasat pe Aeroportul Luigi Ridolfi din Forlì, în Italia, iar celălalt se află pe aeroportul din Bacău. Prețul de pornire pentru fiecare aeronavă este de aproximativ 238.250 de euro, o sumă comparabilă cu valoarea unui apartament în orașe precum Cluj-Napoca.

Oferta neașteptată după falimentul Blue Air

Participarea la licitație presupune respectarea unor condiții financiare stricte. Cei interesați trebuie să achite o garanție de participare de 250.000 de lei și să finalizeze plata integrală a aeronavei în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la adjudecare. În plus, cumpărătorii trebuie să își asume costurile de staționare, care pot ajunge la aproximativ 50.000 de euro pentru aeronava aflată în Italia.

Starea tehnică a avioanelor reprezintă însă un factor esențial în evaluarea investiției. Ambele aeronave nu au mai beneficiat de mentenanță din iunie 2022, ceea ce a dus la pierderea certificării de navigabilitate. De asemenea, motoarele nu au fost supuse procedurilor de conservare necesare în perioadele de neutilizare, ceea ce implică intervenții tehnice complexe și costisitoare pentru readucerea lor în stare funcțională.

Pentru a putea fi utilizate din nou în zbor, aeronavele necesită o inspecție completă și aprobări din partea producătorului. Acest proces include evaluări tehnice detaliate, reparații, înlocuiri de componente și obținerea tuturor certificărilor necesare pentru operare. Costurile totale pentru readucerea unui astfel de avion în stare de funcționare pot depăși cu ușurință 700.000 – 800.000 de euro, la care se adaugă cheltuieli pentru echipaj calificat și alte operațiuni logistice.

Din punct de vedere tehnic, avioanele au acumulat un număr ridicat de ore de zbor, între 63.000 și 65.000, precum și aproximativ 59.000 de cicluri de decolare și aterizare. Capacitatea lor este de circa 120 de pasageri, ceea ce le încadrează în categoria aeronavelor de dimensiuni medii utilizate în mod frecvent pentru zboruri regionale.

Scoaterea la vânzare a acestor active are loc în contextul falimentului companiei Blue Air, oficializat în iulie 2025, după o perioadă prelungită de insolvență. Procesul de lichidare este gestionat de administratorul judiciar, care încearcă valorificarea bunurilor pentru a recupera o parte din datoriile acumulate și pentru a acoperi creanțele creditorilor.