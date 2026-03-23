Avertisment pentru turiștii români. Întârzieri masive și cozi uriașe în aeroporturile din Spania

Angajații din aeroporturile din Spania au anunțat declanșarea unor greve chiar înainte de sărbătorile pascale de anul acesta, perioadă în care traficul aerian crește semnificativ.

Acțiunile de protest sunt programate să înceapă la finalul lunii martie și ar putea afecta mai multe aeroporturi mari, inclusiv cele din Madrid și Barcelona, scrie Euronews.

Aeroporturile din Madrid, Barcelona și alte hub-uri importante din țară sunt cele mai vizate. Chiar dacă nu toate zborurile vor fi anulate, experții în turism și pasagerii avertizează că haosul se va simți în terminale: la check-in, controlul de securitate și la livrarea bagajelor. Pentru turiști, asta înseamnă ore pierdute, stres și planuri de vacanță date peste cap chiar din prima zi.

Problemele vin într-un moment sensibil, când Spania devine destinația preferată pentru milioanele de turiști din întreaga Europă. Vacanța de Paște atrage în fiecare an fluxuri uriașe de pasageri, iar orice întrerupere în aeroporturi poate avea efecte de domino asupra rețelei de zboruri, afectând conexiunile interne și internaționale.

Ce le recomandă specialiștii turiștilor

Cei care au deja bilete sunt sfătuiți să ia măsuri: să ajungă mai devreme la aeroport, să verifice constant statusul zborurilor și să fie pregătiți pentru eventuale întârzieri. Chiar și cu aceste precauții, vacanța ar putea începe cu momente de stres, mai ales pentru familiile cu copii sau cei care călătoresc pentru prima dată în această perioadă.

Experții recomandă, totodată, să planificați flexibil activitățile din primele zile ale sejurului și să aveți o rezervă de timp pentru eventuale blocaje. Chiar dacă situația nu va duce la anulări masive, disconfortul și aglomerația vor fi inevitabile pentru mulți pasageri.

Care sunt perioadele afectate

Grevele au fost convocate de sindicatele spaniole, inclusiv UGT, CCOO și USO, în urma disputelor privind salariile, condițiile de muncă și eforturile de a stabili contracte colective de muncă la nivel de sector.

Personalul companiei Groundforce, care are contracte la 12 aeroporturi spaniole, va începe o grevă pe termen nelimitat începând de vineri, 27 martie. Se vor înregistra opriri în zilele de luni, miercuri și vineri, în trei intervale orare: de la 5 la 7 dimineața, de la 11 dimineața la 17 și de la ora 22 la miezul nopții.

În cazul în care nu se ajunge la niciun acord, acestea pot continua în mod recurent până la 31 decembrie, inclusiv în weekend.

Acțiunea de protest va afecta unele dintre aeroporturile cele mai aglomerate din Spania, inclusiv Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Tenerife Sur și Norte, Lanzarote, Fuerteventura, Valencia, Ibiza și Bilbao.

