Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală

Apar noi detalii în cazul morții premature a Andreei Cuciuc, fiica solistului Igor Cuciuc. Tânăra de 17 ani a murit acum un an în timpul balului bobocilor, într-un local din Republica Moldova. Recent, părinții săi au lansat o serie de acuzații grave la adresa lui Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, afirmând că tânărul ar fi încercat să o drogheze pe fiica lor. Autoritățile din Republica Moldova au oferit o primă reacție cu privire la declarațiile părinților fetei.

La un an de la moartea Andreei Cuciuc, părinții ei, Igor și Diana Cuciuc, au oferit public o serie de decalarații șocante despre modul în care ar fi murit fiica lor. Aceștia susțin că adolescenta de 17 ani ar fi fost ”otrăvită” cu substanțe psihoactive de către nepotul lui Nicolae Botgros, Cristian. Cei doi se cunoșteau, tânărul fiind iubitul prietenei Andreei.

Ce spun autoritățile din Republica Moldova despre Andreea Cuciuc

După acuzațiile pe care părinții Andreei Cuciuc le-au lansat împotriva lui Cristian Botgros, nepotul instrumentistului Nicolae Botgros, autoritățile de peste Prut au reacționat. Șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova a negat toate acuzațiile îndreptate către nepotul lui Nicolae Botgros (cum că el i-ar fi dat fetei substanțe psihoactive) și a spus că adolescenta de 17 ani a avut parte de o expertiză medico-legală amplă, nefiind detectată prezența unor substanțe interzise în corpul său.

”Raportul Ministerului Sănătății nu a arătat prezența substanțelor interzise în corpul Andreei Cuciuc. Părinții, cumva, vorbesc lucruri care sunt greu de înțeles pentru societate. Dacă există substanțe, de ce nu s-a ridicat această întrebare la citirea raportului de expertiză? Vreau să vă asigur că s-a solicitat una dintre cele mai sofisticate expertize. În ceea ce privește filmările, absolut tot videoclipul a fost vizionat integral. S-a urmărit fiecare moment din locul în care s-a aflat Andreea”, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova.

