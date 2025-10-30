Acasă » Știri » Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”

Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”

De: Irina Rasoveanu 30/10/2025 | 23:31
Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”
Părinții Andreei Cuciuc, despre nepotul lui Nicolae Botgros/ Sursa foto: Facebook

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul morții Andreei Cuciuc. La aproape un an de la tragedie, părinții său au făcut dezvăluiri despre noaptea fatidică, dar și despre legătura cu nepotul lui Nicolau Botgros. Diana și Igor au susținut că fiica lor în cunoscuse pe Cristian cu mult timp înainte. Adolescenta chiar a participat la ziua lui de naștere. Acolo, situația ar fi luat o turnură neașteptată, iar Andreea și-ar fi sunat disperată mama să îi ceară ajutorul.

Singura fiică a lui Igor Cuciuc a murit la doar 17 ani pe data de 15 noiembrie 2024. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. Ulterior, interpretul de muzică populară a povestit că Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu 5 ani. Atunci ea a fost diagnosticată cu un viciu cardiac și a fost operată la Chișinău. Totuși, părinții ei susțin că ar fi fost ucisă. De asemenea, au făcut și alte dezvăluiri cutremurătoare.

Ce au dezvăluit părinții Andreei Cuciuc despre nepotul lui Nicolae Botgros

Diana Cuciuc a mărturisit că Andreea a participat la ziua de naștere a lui Cristian Botgros, cu aproape un an înainte să moară. Băiatul era într-o relație cu una dintre cele mai bune prietene ale adolescentei. Invitația a bucurat-o foarte mult pentru că știa că la petrecere vor participa și mai multe persoane cu studii muzicale.

Ei bine, potrivit spuselor mamei Andreei, situația a luat o turnură neașteptată. Femeia a susținut că fiica ei a sunat-o disperată și a implorat-o să vină o ia. Ulterior, adolescenta i-ar fi povestit Dianei Cuciuc faptul că nepotul lui Nicolae Botgros ar fi încercat să o drogheze.

Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Eu am simțit din prima ceva și vă spun de ce. Cu un an în urmă, Andreea a fost invitată la ziua de naștere a iubitului prietenei ei (n. r. nepotul lui Nicolae Botgros) într-un local din Chișinău. Andreea chiar era bucuroasă că a fost invitată, că o să fie interesant, că sunt toți cu studii muzicale, au despre ce discuta. Pe la 9 jumătate, încă era ziuă afară, luna august, m-a sunat Andreea foarte speriată ca niciodată. Mi-a zis: ‘Mama, te rog lasă tot și vino să ne iei pe mine și pe Alexandra.’

Și eu zic: ‘Ce s-a întâmplat?’ și a zis: ‘Nu pot să vorbesc la telefon.’ Am întrebat-o dacă cineva a lovit-o, dacă a jignit-o, dacă lăsat totul baltă, m-am urcat în mașină, am plecat cu o viteză nemaipomenită, chiar simțeam că ceva rău s-a întâmplat, îmi spunea inima, că niciodată n-am auzit-o pe ea să fie așa de stresată și sperată. Am ajuns la Andreea, prietena ei plângea și Andreea îmi spunea să plecăm mai repede. Eu când am ajuns, am înțeles că el era ascuns după un copac.

Eu atunci eram într-o stare… nu pot să povestesc… Mi-a fost foarte greu s-o conving pe Andreea să-mi povestească ce s-a întâmplat în seara aceea. Mai întâi îmi spune: ‘Te rog, să nu mă cerți, dar s-a ajuns unde nu trebuia să se ajungă.’ Nu știam cum s-o întreb, că e anu puteam să-mi spună. Mi-a spus: ‘Mama, noi ne-am ascuns, ne-am retras de la masă pentru că iubitul prietenei Andreei le-a propus să ia droguri.’ Le-a propus, nu a insistat”, a declarat Diana Cuciuc într-un interviu pe canalul de YouTube Life Md Documentary.

Citește și: Mama Andreei Cuciuc, un nou mesaj controversat după ce a dezvăluit că fiica ei ar fi fost omorâtă: ”Eu am auzit și am văzut tot”

Igor Cuciuc, mesaj tulburător despre soția lui. Mama Andreei este răvășită de durere: „Mă tem să nu o pierd”

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!
Știri
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se…
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Știri
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
Mediafax
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru...
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Adevarul
Kamala Harris, despre relația „complicată” cu Joe Biden: „M-a dezamăgit profund”
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe...
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Mediafax
Primul oraș din România care interzice trotinetele electrice aproape peste tot
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
Digi 24
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa idilă cu prințesa Diana
Digi24
„Rece și distantă”. După 40 de ani, fostul rege Juan Carlos spune adevărul despre presupusa...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie gratuite sau cu reducere de 50% și în 2026
Gandul.ro
În ce CONDIȚII pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea primi bilete de călătorie...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins ...
E BOMBA MOMENTULUI ÎN SHOWBIZ! S-au cam aprins scânteile în plină toamnă! CANCAN.RO i-a surprins la cină la restaurant
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi ...
Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la ...
Serghei Mizil și-a „hrănit” Mustangul și a făcut spectacol la pompă! Fostul concurent de la Asia Express, zero filtre
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția ...
Lino Golden, primele declarații despre noua relație! Ajunge iar la altar? Ce spune despre EX-soția care nu-i dă pace: „Îmi trebuia o femeie care să aibă o ocupație, nu care înșală oameni”
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni ...
Ce s-a întâmplat la prima înfățișare în procesul de divorț dintre Ilie și Ioana Năstase. Nimeni nu se aștepta la asta!
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Inspectori ANAF, vizați într-un dosar de corupție. Au fost reținuți de DNA!
Vezi toate știrile
×