Mama Andreei Caciuc, mărturisiri tulburătoare. Nepotul lui Nicolae Botgras ar fi încercat să o drogheze pe fiica ei: ”Am simțit din prima!”

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul morții Andreei Cuciuc. La aproape un an de la tragedie, părinții său au făcut dezvăluiri despre noaptea fatidică, dar și despre legătura cu nepotul lui Nicolau Botgros. Diana și Igor au susținut că fiica lor în cunoscuse pe Cristian cu mult timp înainte. Adolescenta chiar a participat la ziua lui de naștere. Acolo, situația ar fi luat o turnură neașteptată, iar Andreea și-ar fi sunat disperată mama să îi ceară ajutorul.

Singura fiică a lui Igor Cuciuc a murit la doar 17 ani pe data de 15 noiembrie 2024. Adolescenta se afla la petrecere de Balul Bobocilor atunci când a început să se simtă rău și a căzut ca secerată din picioare. Ulterior, interpretul de muzică populară a povestit că Andreea s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu 5 ani. Atunci ea a fost diagnosticată cu un viciu cardiac și a fost operată la Chișinău. Totuși, părinții ei susțin că ar fi fost ucisă. De asemenea, au făcut și alte dezvăluiri cutremurătoare.

Ce au dezvăluit părinții Andreei Cuciuc despre nepotul lui Nicolae Botgros

Diana Cuciuc a mărturisit că Andreea a participat la ziua de naștere a lui Cristian Botgros, cu aproape un an înainte să moară. Băiatul era într-o relație cu una dintre cele mai bune prietene ale adolescentei. Invitația a bucurat-o foarte mult pentru că știa că la petrecere vor participa și mai multe persoane cu studii muzicale.

Ei bine, potrivit spuselor mamei Andreei, situația a luat o turnură neașteptată. Femeia a susținut că fiica ei a sunat-o disperată și a implorat-o să vină o ia. Ulterior, adolescenta i-ar fi povestit Dianei Cuciuc faptul că nepotul lui Nicolae Botgros ar fi încercat să o drogheze.

„Eu am simțit din prima ceva și vă spun de ce. Cu un an în urmă, Andreea a fost invitată la ziua de naștere a iubitului prietenei ei (n. r. nepotul lui Nicolae Botgros) într-un local din Chișinău. Andreea chiar era bucuroasă că a fost invitată, că o să fie interesant, că sunt toți cu studii muzicale, au despre ce discuta. Pe la 9 jumătate, încă era ziuă afară, luna august, m-a sunat Andreea foarte speriată ca niciodată. Mi-a zis: ‘Mama, te rog lasă tot și vino să ne iei pe mine și pe Alexandra.’ Și eu zic: ‘Ce s-a întâmplat?’ și a zis: ‘Nu pot să vorbesc la telefon.’ Am întrebat-o dacă cineva a lovit-o, dacă a jignit-o, dacă lăsat totul baltă, m-am urcat în mașină, am plecat cu o viteză nemaipomenită, chiar simțeam că ceva rău s-a întâmplat, îmi spunea inima, că niciodată n-am auzit-o pe ea să fie așa de stresată și sperată. Am ajuns la Andreea, prietena ei plângea și Andreea îmi spunea să plecăm mai repede. Eu când am ajuns, am înțeles că el era ascuns după un copac. Eu atunci eram într-o stare… nu pot să povestesc… Mi-a fost foarte greu s-o conving pe Andreea să-mi povestească ce s-a întâmplat în seara aceea. Mai întâi îmi spune: ‘Te rog, să nu mă cerți, dar s-a ajuns unde nu trebuia să se ajungă.’ Nu știam cum s-o întreb, că e anu puteam să-mi spună. Mi-a spus: ‘Mama, noi ne-am ascuns, ne-am retras de la masă pentru că iubitul prietenei Andreei le-a propus să ia droguri.’ Le-a propus, nu a insistat”, a declarat Diana Cuciuc într-un interviu pe canalul de YouTube Life Md Documentary.

