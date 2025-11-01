Acasă » Știri » Cristian Botgros iese la atac, după ce familia Andreei Cuciuc a insinuat că ar știi ceva despre moartea fiicei lor: „Devine o tentativă de distrugere”

01/11/2025
Cristian Botgros, nepotul celebrului dirijor Nicolae Botgros, se află în mijlocul unui scandal de proporții. Părinții Andreei Cuciuc, tânăra de 17 ani care s-a stins din viață în urmă cu un an la petrecerea de Balul Bobocilor, îl acuză pe Cristian ca ar fi implicat în moartea ei sau că ar ascunde ceva.

Igor și Diana Cuciuc susțin că nepotul lui Nicolae Botgros i-ar fi oferit substanțe interzise adolescentei care și-a pierdut viața la evenimentul respectiv. Tânăra și-a sunat părinții înainte să moară și i-a rugat să o ia de acolo, spunându-le că se simte foarte rău. Cristian a ieșit în spațiul public și a oferit o primă reacție legată de acuzațiile care i se aduc din partea familiei Cuciuc.

Cristian Botgros iese la atac, după ce familia Cuciuc acuză

Într-un mesaj publicat în mediul online, Cristian Botgros a mărturisit că a fost ținta unor acuzații dureroase care l-au afectat profund. Mai mult decât atât, tânărul susține că vrea să se facă dreptate și că își dorește să acționeze pe cale legală pentru a-și apăra numele.

“În ultimele zile, am fost ținta unor acuzații absurde și dureroase, care m-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om. Această campanie de defăimare mi-a provocat o suferință enormă mie și familiei mele. Aleg însă să răspund prin adevăr, demnitate și lege, nu prin ură. Cei care astăzi aruncă cu vorbe grele uită că și eu sunt fiu, frate, om, și că în spatele unui nume există o familie care suferă. Ceea ce se întâmplă acum depășește limitele umanității și devine o tentativă de distrugere publică a unei familii.

Îmi pare sincer rău pentru pierderea suferită de familia Cuciuc. Orice părinte are dreptul să sufere, dar nimeni nu are dreptul să distrugă alți oameni în numele durerii sale. Voi merge până la capăt pe calea adevărului și a legii, pentru a-mi apăra numele și pentru ca asemenea atacuri să nu mai lovească niciodată pe nedrept. Cu recunoștință față de cei care mi-au rămas aproape, Cristian Botgros”, a fost mesajul transmis de nepotul lui Nicolae Botgros.

Adriana Ochișanu, mama tânărului, își susține fiul necondiționat și a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care mărturisește iubirea și mândria față de băiatul ei.

„Fiul meu drag, sunt alături de tine cu toată ființa mea, ca mamă și ca om care te cunoaște dincolo de toate cuvintele aruncate în vânt. Te știu un suflet bun, un copil crescut cu iubire, respect și credință, iar nimic din ce se spune nu poate schimba adevărul pe care îl poartă inima ta. Viața ne pune uneori la încercare în cele mai grele feluri, dar tocmai atunci se vede tăria și demnitatea unui om. Sunt mândră de felul în care alegi să răspunzi — prin liniște, prin adevăr și prin respect.

Ca mamă, îți voi fi mereu sprijin, lumină și rugăciune. Te iubesc necondiționat și cred în tine, în curățenia sufletului tău și în dreptatea care, mai devreme sau mai târziu iese la iveală. Familia noastră rămâne unită prin dragoste, nu prin vorbe. Dumnezeu să ne dea tuturor puterea de a merge mai departe cu inima împăcată. Cu iubire nemărginită, mama ta, Adriana Ochișanu”, a fost mesajul postat de cea care i-a dat viață lui Cristi Botgros.

Nicolae Botgros reacționează după acuzațiile părinților Andreei Cuciuc! „Eu nu neg nimic. Să vedem ce o să arate instanța

”Mama Andreei Cuciuc îl suspectează pe Cristian Botgros că știe adevărul despre moartea fiicei sale. Cum s-ar fi dat de gol: „M-a apucat de mâini și mi-a zis…”

