Romeo Fantastik, un ultim omagiu pentru Artanu! Gestul neașteptat i-a emoționat pe cei prezenți

Îmbrăcat într-o geacă neagră lucioasă și ascuns în spatele ochelarilor de soare, Romeo Fantastik a venit la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Titan pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Artanu. Un gest surprinzător, dar profund emoționant. CANCAN.RO are detalii!

Romeo Fantastik a apărut vizibil afectat la capela Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Titan, acolo unde trupul lui Artanu era depus pentru un ultim rămas bun.

Îmbrăcat într-o geacă neagră, lucioasă, cu nelipsiții ochelari de soare, prin felul în care a pășit încet, aproape stingher, a atras atenția tuturor. Deși cei doi au cântat stiluri complet diferite, gestul lui Romeo a fost unul neașteptat și impresionant.

Romeo Fantastik i-a adus un ultim omagiu lui Artanu

Poate că lumea muzicală îi vedea separați prin prisma stilurilor diferite, dar viața le-a intersectat drumurile în mod simbolic în acest moment delicat. Dincolo de genuri muzicale, amândoi au cântat despre bucurii, despre energie și despre felul lor vesel de a fi. Iar azi, Romeo a demonstrat că uneori cei mai colorați artiști sunt cei care au suflet mare și știu să fie cei mai sinceri.

Adrian Pleșca nu a fost doar solistul trupei Timpuri Noi, ci un simbol al nonconformismului românesc de după ’90, un artist care a spus lucrurilor pe nume și care a reușit să pună pe note anxietățile, speranțele și umorul amar al unei generații care învăța să respire libertate. Cu stilul lui unic, combinând ironia cu energia crudă, Artanu a devenit repede vocea străzilor, a cartierelor și a tinerilor care simțeau că în sfârșit pot să fie auziți. Piese precum Tanţa, Vinil sau Adeline nu sunt doar melodii, ci fragmente de realitate transformate în artă, iar concertele trupei Timpuri noi, fie în cluburi mici, fie pe scene mari – au rămas legendare pentru atmosfera electrizantă pe care doar el știa s-o creeze. De altfel, după despărțirea de Timpuri Noi, formația nu a mai sunat niciodată la fel.

În ultimii ani, Artanu a continuat să fie prezent în muzică, cu aceeași energie rebelă și același zâmbet șugubăț care îl făcea imediat recognoscibil. A fost un artist care nu s-a luat niciodată prea în serios, dar pe care publicul l-a luat întotdeauna foarte în serios. A spus povești simple, dar umane, a cântat despre viață fără înflorituri, uneori dur, alteori autoironic, dar mereu autentic. Trecerea lui lasă în urmă un gol greu de umplut în muzica alternativă românească și, mai ales, în sufletele celor care l-au crescut, trăit și înțeles.

Romeo Fantastik regele petrecerilor, omul-spectacol

Romeo Fantastik, cunoscut drept „șeful șmecherilor” și exponentul suprem al petrecerilor cu sclipici, blănuri și umor involuntar devenit cult, este într-o altă galaxie muzicală decât Artanu. Și tocmai de aceea prezența lui la capelă i-a surprins pe mulți.

Artistul, cu aparițiile sale extravagante și piesele devenite virale, a arătat, prin acest gest, că dincolo de glam, meme-uri și show, rămâne un om cu inimă, căruia îi pasă de colegii din breaslă, indiferent de genul pe care îl cântă. Deși scurtă, prezența lui Romeo a fost încărcată de emoție. O imagine neașteptată, dar profund umană.

Un ultim salut și o lecție frumoasă

Într-o lume în care vedem tot mai des artiști absenți de la momente importante ale breslei lor, gestul lui Romeo Fantastik a părut cu atât mai luminos. Mulți din industria muzicală nu au apărut să-l salute pe Artanu, dar Romeo a fost acolo, simplu, sincer, fără scenografie. O lecție despre umanitate, respect și despre cum, uneori, oamenii care par cei mai „nebuni”, cei mai colorați, sunt și cei care știu să fie aproape atunci când contează. Azi, prin acest ultim salut, Romeo a mai dat un motiv de zâmbet – chiar dacă amar – celor care l-au iubit pe Artanu.

