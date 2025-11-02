De ce familia Andreei Cuciuc a făcut declarații controversate despre familia Botgros? „Se cer 350.000 de lei, e o mare bătaie de joc”

Scandalul între familia Andreei Cuciuc și familia Botgros pare să fi pornit în urmă cu mai bine de o lună. Se lansează acuzații pe bandă rulantă, există numeroase suspiciuni, iar cele două familii sunt într-un război declarat. Diana Cuciuc a făcut noi dezvăluiri în cadrul unei emisiuni din Rep. Moldova, care nu au fost pe placul familiei Botgros. Care este motivul pentru care femeia i-a luat în vizor?

Recent, Cristian Botgros, nepotul artistului Nicolae Botgros, a fost acuzat voalat de familia Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, care a murit la doar 17 ani în timpul petrecerii de la Balul Bobocilor, că ar avea legătură cu decesul fetei și că ar ascunde ceva. Părinții ei cred că nepotul lui Nicolae Botgros i-ar fi administrat fiicei lor substanțe interzise sau știe cine a făcut-o, după cum au lăsat să se înțeleagă. Cert este că Diana și Igor Cuciuc sunt convinși că tânărul știe ceva legat de acea zi neagră din viața lor. Cristian Botgros era iubitul prietenei Andreei Cuciuc, de aici și presupusa legătură dintre cei doi.

Mai mult, mama Andreei a dezvăluit că l-a bănuit de ceva suspect pe nepotul lui Nicolae Botgros încă de la priveghiul Andreei. Atunci, acesta ar fi fost vizibil afectat și chiar s-a așezat în fața Dianei Cuciuc, plângând și luând-o de mâini, moment în care și-ar fi cerut iertare. Acest gest a făcut-o pe mama Andreei să se întrebe dacă nu cumva băiatul știe mai multe despre tragedie (Vezi mai multe detalii AICI).

De ce familia Andreei Cuciuc bănuiește familia Botgros

În urma acuzațiilor mai vechi în care familia Cuciuc nu le-a menționat deloc numele, doar au făcut referire la ei și la meseria lor, familia Botgros a reacționat și au cerut despăgubiri de la familia Cuciuc. Mama Andreei a postat în mediul online un mesaj, pe data de 30 octombrie 2025, în care vorbește despre sumele de bani ce i se cer. Ea a vorbit despre „cererea prealabilă” pe care a primit-o din partea unei persoane care „susține că i-am fi lezat public onoarea”. Internauții care au urmărit toată drama familiei Cuciuc și-au dat seama că ar fi vorba despre dirijorul Nicolae Botgros și nepotul său, Cristian.

De asemenea, Diana Cuciuc a punctat că pretențiile sunt de neînțeles pentru ea, mai ales având în vedere că nu s-a dat niciun nume atunci când au fost făcute declarațiile inițiale. Este drept că părinții Andreei au dat de înțeles că ar fi implicată o persoană pe care o descriu drept „nepotul unui instrumentist din Chișinău”, însă nu a fost concret spus niciun nume.

Astfel, faptul că aceștia s-au sesizat, deși nu a fost precizat niciun nume, ridică semne și mai mari de întrebare pentru părinții Andreei. Așa că Diana Cuciuc a anunțat că nu se va opri aici și va face tot ce îi stă în putere pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica ei. A angajat un detectiv particular pentru a face cercetări și a anunțat că va cere și exhumarea trupului fiicei sale, precum și o nouă expertiză medico-legală.

„Dacă nu primeam “Cerere Prealabilă” din partea cuiva care susține că i-am fi lezat public onoarea, poate… niciodată nu avea să ieșim să vorbim despre moartea Andreei. Plecarea ei e o durere sfâșietoare pe care am decis să o trăim în tăcere. Faptul că ni se cer 350.000 de lei e o mare bătaie de joc pentru noi, ca părinți, și de durerea noastră. Niciodată nu am făcut public numele persoanei pe care o bănuim că ar fi implicată în moartea fiicei. Această “cerere” ne-a pus și mai multe semne de întrebare. De ce anume această familie ne-a trimis-o? Ce legătura au ei cu moartea fiicei noastre? Cineva vrea să ne supunem și să închidem gura? Este primul interviu din viața mea pe care l-am dat cu o mare durere în suflet. Și orice mamă de înger mă va înțelege. Nu e ușor să te întorci în acea zi. În cea mai neagră zi din viața noastră. În el nu am spus TOT! Mai sunt dovezi și probe care urmează să iasă la suprafață. Am angajat și un detectiv particular, să ne ajute să elucidăm cazul Andreei. Speranța e în el și suntem siguri că, în scurt timp, vom afla și mai multe. Nu încercați niciodată să călcați pe gât un părinte care și-a pierdut copilul! El nu are frică de nimic! Noi nu mai avem ce pierde! Ce a fost mai de preț și mai sfânt s-a dus la Ceruri și ne mângâie lacrimile de Sus. Iar la o asemenea durere, puterea lăuntrică a unei mame sau a unui tată de a lupta e nemărginită”, a transmis Diana Cuciuc, în mediul online, pe data de 30 octombrie, înainte ca tot scandalul cu familia Botgros să ia amploare.

