Mama lui Cristian Botgros rupe tăcerea, după ce fiul a fost acuzat de moartea Andreei Cuciuc: „Nimic din ce se spune nu poate....”

După ce nepotul lui Nicolae Botgros a fost acuzat că ascunde ceva și că ar fi fost implicat în moartea Andreei Cuciuc, tânăra de 17 ani care a încetat din viață în timpul petrecerii de la Balul Bobocilor, mama tânărului i-a transmis acestuia un mesaj public.

Este mare scandal în lumea muzicii din România. Recent, Cristian Botgros, nepotul artistului Nicolae Botgros, a fost acuzat de familia Andreei Cuciuc, fiica artistului Igor Cuciuc, care a murit la doar 17 ani în timpul petrecerii de la balul bobocilor, că ar avea legătură cu decesul fetei și că ar ascunde ceva. Părinții fetei cred că nepotul lui Nicolae Botgros i-ar fi administrat fiicei lor substanțe interzise sau știe cine a făcut-o. Cristian Botgros era iubitul prietenei Andreei Cuciuc, de aici și presupusa legătură dintre cei doi.

Ce spune mama lui Cristian Botgros despre scandalul cu familia Cuciuc

În apărarea fiului ei, Adriana Ochișanu, mama lui Cristian Botgros, a transmis un mesaj public pentru fiul ei. Femeia își declară susținerea necondiționată și sprijinul, mărturisind că este mândră de atitudinea pe care o are în acest scandal.

„Fiul meu drag, Sunt alături de tine cu toată ființa mea, ca mamă și ca om care te cunoaște dincolo de toate cuvintele aruncate în vânt. Te știu un suflet bun, un copil crescut cu iubire, respect și credință, iar nimic din ce se spune nu poate schimba adevărul pe care îl poartă inima ta. Viața ne pune uneori la încercare în cele mai grele feluri, dar tocmai atunci se vede tăria și demnitatea unui om. Sunt mândră de felul în care alegi să răspunzi — prin liniște, prin adevăr și prin respect. Ca mamă, îți voi acorda mereu sprijin, lumină și rugăciune. Te iubesc necondiționat și cred în tine, în curățenia sufletului tău și în dreptatea care, mai devreme sau mai târziu, iese mereu la iveală. Familia noastră rămâne unită prin dragoste, nu prin vorbe. Dumnezeu să ne dea tuturor puterea de a merge mai departe cu inima împăcată. Cu iubire nemărginită, Adriana Ochișanu” , a fost mesajul postat de mama lui Cristi Botgros.

După toate acuzațiile directe venite din partea familiei Andreei Cuciuc, Nicolae Botgros s-a abținut să facă prea multe declarații publice, mărturisind că va aștepta decizia instanței.

”Eu nu sunt nici procuror, nu sunt nici jurist, eu sunt un om care trăiesc pe pământ și îmi fac datoria față de toată lumea, așa cum m-a învățat pe mine tata, Dumnezeu să îl ierte, cum m-a învățat pe mine viața, copilăria, să muncesc să câștig o bucățică depâine, să aduc în fața poporului tot ce e mai frumos. Eu nu neg nimic, pentru că este instanța care o să judece și o să ia o decizie corectă. Eu nu pot să iau o decizie acum, să vedem ce o să arate instanța” , a spus Nicolae Botgros.

