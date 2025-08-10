Nu e o glumă! Cât costă un cocktail sau o limonadă pe plaja campingului Golden Beach din Thassos

Nu, nu e o glumă! Tu te-ai întrebat cât costă un cocktail sau o limonadă pe plaja campingului Golden Beach din Thassos? Noi avem răspunsul! Vă prezentăm întreaga listă! Iată despre ce este vorba!

Dacă plănuiești o vacanță pe insula Thassos și vrei să te relaxezi la umbra unui șezlong cu o băutură rece în mână, trebuie să îți pregătești portofelul! Prețurile variază, iar un cocktail, precum Mojito, sau o limonadă răcoritoare pot ajunge să coste chiar și 5 euro pentru o sticlă de 330 ml.

Iată prețurile afișate la un local din Thassos:

Greek Coffee simplu – 2,00 euro;

Greek Coffee dublu – 2,50 euro;

Frappe Nescafe – 3,00 euro;

Freddo Espresso – 3,50 euro;

Espresso simplu – 3,00 euro;

Espresso dublu – 3,50 euro;

Cappuccino simplu – 3,50 euro;

Cappuccino dublu – 4,50 euro;

Freddo Cappuccino – 4,00 euro;

Ciocolată caldă – 4,50 euro;

Americano simplu – 3,00 euro;

Americano dublu – 3,50 euro.

Răcoritoare (250 ml):

Fanta Orange – 3,00 euro;

Limonadă Fanta Lemon – 3,00 euro;

Sprite – 3,00 euro;

Coca Cola – 3,00 euro;

Apă carbogazoasă (Soda Water) – 3,00 euro;

Apă minerală carbogazoasă (Sparkling Water) – 2,50 euro.

Alte băuturi:

Ice Tea -3,50 euro;

Apă plată (0,5 l) – 0,50 euro;

Sucuri (330 ml) – 2,50 euro;

Limonadă de casă – 5,00 euro;

Schweppes Soda / Lemon Tonic / Grapefruit / Mojito (330 ml) – 3,00 euro.

Cât plătesc turiștii dacă vor să se bucure de un cocktail

Nu există vacanță pe plajă fără o băutură răcoritoare! Probabil că vă întrebați care sunt prețurile atunci când vine vorba de celebrul Mojito sau Cuba Libre. Acestea, dar și Golden Beach, Mai Tai, Blue Lagoon, Barracuda, White Lady, Emerald Island, Paloma, Aperol Spritz, Blue Beer și Sunday Beer costă 7,5 euro, echivalentul a 38 de lei.

Indiferent de alegerea făcută, aceste prețuri oferă o imagine clară asupra opțiunilor disponibile la Golden Beach din Thassos pentru orice moment de relaxare sub soare. Fie că preferi aroma intensă a unei cafele grecești, prospețimea unei limonade de casă sau savoarea unui cocktail răcoritor precum Mojito, oferta este variată și accesibilă pentru toate gusturile.

Aceste prețuri îi ajută pe turiști să-și planifice mai bine bugetul și să se concentreze pe experiența de vacanță fără surprize neplăcute. Așadar, indiferent dacă stai la umbră sau te relaxezi pe nisipul fin, o băutură bine aleasă poate face ziua de vacanță și mai plăcută.

