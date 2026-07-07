Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume

Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume

De: Paul Hangerli 08/07/2026 | 00:30
Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume
Milo Ventimiglia este un tată fericit, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Bucurie uriașă în familia actorului Milo Ventimiglia. La șase luni după ce soția sa, Jarah Mariano, a anunțat că este însărcinată, cei doi au dezvăluit că au devenit părinții celui de-al doilea copil. Cuplul a întâmpinat un băiețel, iar vestea a fost împărtășită fanilor printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano, părinți din nou

Pe 6 iulie, Milo Ventimiglia și Jarah Mariano au anunțat nașterea celui de-al doilea copil al lor, un băiețel pe nume Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Cei doi mai au împreună o fetiță, Ke’ala Coral, în vârstă de 16 luni.

Jarah Mariano a marcat momentul printr-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie de familie în care apar cei doi părinți, copiii și câinele lor.

„Ultimele câteva săptămâni au fost un haos, dar în cel mai frumos mod posibil. Bine ai venit acasă, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Abia așteptăm toate aventurile care ne așteaptă alături de familia noastră de cinci membri”, a scris aceasta.

Pe lângă fotografia de familie, cuplul a publicat și o imagine alb-negru în care se văd mâinile micuțului strângându-le pe ale părinților, în timp ce sora lui întinde și ea mâna spre una dintre ele.

Milo Ventimiglia glumea că este pregătit pentru „haos”

Cu doar câteva luni înainte de nașterea băiețelului, actorul mărturisea, în timpul unei apariții la emisiunea Jimmy Kimmel Live!, că el și soția sa sunt pregătiți pentru agitația pe care o aduce o familie cu copii mici.

„Avem o fetiță minunată. Ce zi e astăzi? Joi? Minunat. E la fel ca miercuri sau marți. Toate zilele sunt la fel. Luni, marți, joi…”, a glumit actorul.

Fiica lor este pregătită pentru rolul de soră mai mare

Actorul în vârstă de 48 de ani a povestit și că micuța Ke’ala Coral s-a adaptat foarte bine ideii că va avea un frățior.

„Se descurcă de minune”, a spus Ventimiglia.

El a povestit că fetița are obiceiul să se trezească în fiecare dimineață în jurul orei 5:40 și să vorbească singură în pătuț.

„La început ne îngrijoram. Apoi, după un timp, intri în cameră și îți dai seama că nu și-a murdărit scutecul și că are suzeta, așa că totul este în regulă”, a povestit actorul.

Un an dificil înainte de nașterea copiilor

Milo Ventimiglia a recunoscut că își imaginase că va fi un părinte „perfect”, însă planurile i-au fost date peste cap de evenimentele din ultimul an.

Cu puțin timp înainte de nașterea fiicei lor, casa familiei a fost distrusă în incendiile de vegetație care au afectat Los Angeles în 2025.

„Îmi doream să fiu părintele perfect. Mă gândeam: vom fi cei mai sănătoși, îi vom da copilului doar mâncare organică, vom cumpăra blendere și vom face toate lucrurile acestea. O să mergem în piață și o să ne certăm cu cineva pe afine. Dar apoi îți dai seama că am avut un an cu adevărat greu”, a mărturisit actorul.

„Jarah este un om incredibil”

În ciuda tuturor încercărilor, Milo Ventimiglia spune că soția sa a fost cea care a reușit să țină totul sub control.

„Jarah, dacă te uiți, ești cea mai incredibilă ființă umană. Se descurcă extraordinar cu absolut tot”, a spus actorul, emoționat.

Cunoscut publicului din serialele „This Is Us”, „Gilmore Girls” și „Heroes”, Milo Ventimiglia trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, bucurându-se de rolul de tată al celor doi copii ai săi.

CITEȘTE ȘI: Surpriză uriașă la Hollywood! Actrița de 49 de ani a născut în mare secret al patrulea copil

Pepe a mers la farmacie cu lista pregătită! Proaspăt tătic pentru a patra oară, artistul ține cont de indicațiile lui Yasmine

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith după ani de separare. „Sunt fericiți și se iubesc”
Showbiz internațional
Jada Pinkett Smith s-ar fi mutat din nou cu Will Smith după ani de separare. „Sunt fericiți și…
Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine nu a fost prezent la evenimentul anului
Showbiz internațional
Vedetele care au lipsit de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine nu a fost prezent…
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
Mediafax
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la...
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat cu forța de fapt nu mai vrea să se întoarcă în Dumbrava
Gandul.ro
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat...
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui...
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
Digi24
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce...
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările fruntașe
Mediafax
Estimările NATO: Cât va aloca România pentru apărare în 2026? Care sunt țările...
Parteneri
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută...
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
Click.ro
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei...
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Digi 24
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
Promotor.ro
Cum ajungi mai repede la Beach Please: cu trenul sau cu mașina? Ruta cea mai rapidă
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-a „pocnit” soția cu un pui congelat
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus relația
go4it.ro
S-a uitat pe camera litierei pisicii când iubita era în baie. Un gest a distrus...
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Descopera.ro
Ce fructe să NU pui niciodată în smoothie?
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Go4Games
Noul joc World of Tanks primește primul sezon de conținut suplimentar
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat cu forța de fapt nu mai vrea să se întoarcă în Dumbrava
Gandul.ro
Informații noi despre relocarea bătrânilor din Azilele GROAZEI! Un om care ar fi fost luat...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Scandal în jurul noului film „Minions & Monsters”. Unii părinți acuză producătorii că ...
Scandal în jurul noului film „Minions & Monsters”. Unii părinți acuză producătorii că promovează „mesaje satanice”
Viorel Pașca, primele declarații după decizia Tribunalului București: ”Am vrut să fiu de folos ...
Viorel Pașca, primele declarații după decizia Tribunalului București: ”Am vrut să fiu de folos acelor oameni
Silvia, o tânără de 23 de ani, dezvăluie drama prin care a trecut după ce a încercat să slăbească ...
Silvia, o tânără de 23 de ani, dezvăluie drama prin care a trecut după ce a încercat să slăbească prin înfometare. Ajunsese să cântărească 38 de kilograme
Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost ...
Cauza oficială a morții lui Daniel, românul de 51 de ani care a murit în Italia. Trupul lui a fost găsit abia după 10 zile
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat ...
Promisiunea făcută de Alin Borcan, după ce s-a dat drept Piedone: ”Îmi pare rău că am supărat autoritățile”
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
Lovitură dură pentru Prințul Harry! A pierdut procesul cu celebrul tabloid din Marea Britanie
Vezi toate știrile