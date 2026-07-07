Vești fericite pentru unul dintre cei mai apreciați actori americani! Al doilea copil a venit pe lume

Bucurie uriașă în familia actorului Milo Ventimiglia. La șase luni după ce soția sa, Jarah Mariano, a anunțat că este însărcinată, cei doi au dezvăluit că au devenit părinții celui de-al doilea copil. Cuplul a întâmpinat un băiețel, iar vestea a fost împărtășită fanilor printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

Milo Ventimiglia și Jarah Mariano, părinți din nou

Pe 6 iulie, Milo Ventimiglia și Jarah Mariano au anunțat nașterea celui de-al doilea copil al lor, un băiețel pe nume Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Cei doi mai au împreună o fetiță, Ke’ala Coral, în vârstă de 16 luni.

Jarah Mariano a marcat momentul printr-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie de familie în care apar cei doi părinți, copiii și câinele lor.

„Ultimele câteva săptămâni au fost un haos, dar în cel mai frumos mod posibil. Bine ai venit acasă, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. Abia așteptăm toate aventurile care ne așteaptă alături de familia noastră de cinci membri”, a scris aceasta.

Pe lângă fotografia de familie, cuplul a publicat și o imagine alb-negru în care se văd mâinile micuțului strângându-le pe ale părinților, în timp ce sora lui întinde și ea mâna spre una dintre ele.

Milo Ventimiglia glumea că este pregătit pentru „haos”

Cu doar câteva luni înainte de nașterea băiețelului, actorul mărturisea, în timpul unei apariții la emisiunea Jimmy Kimmel Live!, că el și soția sa sunt pregătiți pentru agitația pe care o aduce o familie cu copii mici.

„Avem o fetiță minunată. Ce zi e astăzi? Joi? Minunat. E la fel ca miercuri sau marți. Toate zilele sunt la fel. Luni, marți, joi…”, a glumit actorul.

Fiica lor este pregătită pentru rolul de soră mai mare

Actorul în vârstă de 48 de ani a povestit și că micuța Ke’ala Coral s-a adaptat foarte bine ideii că va avea un frățior.

„Se descurcă de minune”, a spus Ventimiglia.

El a povestit că fetița are obiceiul să se trezească în fiecare dimineață în jurul orei 5:40 și să vorbească singură în pătuț.

„La început ne îngrijoram. Apoi, după un timp, intri în cameră și îți dai seama că nu și-a murdărit scutecul și că are suzeta, așa că totul este în regulă”, a povestit actorul.

Un an dificil înainte de nașterea copiilor

Milo Ventimiglia a recunoscut că își imaginase că va fi un părinte „perfect”, însă planurile i-au fost date peste cap de evenimentele din ultimul an.

Cu puțin timp înainte de nașterea fiicei lor, casa familiei a fost distrusă în incendiile de vegetație care au afectat Los Angeles în 2025.

„Îmi doream să fiu părintele perfect. Mă gândeam: vom fi cei mai sănătoși, îi vom da copilului doar mâncare organică, vom cumpăra blendere și vom face toate lucrurile acestea. O să mergem în piață și o să ne certăm cu cineva pe afine. Dar apoi îți dai seama că am avut un an cu adevărat greu”, a mărturisit actorul.

„Jarah este un om incredibil”

În ciuda tuturor încercărilor, Milo Ventimiglia spune că soția sa a fost cea care a reușit să țină totul sub control.

„Jarah, dacă te uiți, ești cea mai incredibilă ființă umană. Se descurcă extraordinar cu absolut tot”, a spus actorul, emoționat.

Cunoscut publicului din serialele „This Is Us”, „Gilmore Girls” și „Heroes”, Milo Ventimiglia trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, bucurându-se de rolul de tată al celor doi copii ai săi.

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