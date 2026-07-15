Zodia care va fi cerută în căsătorie, potrivit lui Neti Sandu: ”Relația cu partenerul de cuplu a avansat”

Contextul astral al acestei perioade este unul intens, iar influențele astrale aduc schimbări importante pentru toate zodiile. În timp ce unii nativi sunt nevoiți să depășească obstacole și să ia decizii importante, astrele aduc vești cât se poate de bune pentru un anumit semn zodiacal. Acești nativi dau lovitura atât în plan financiar, cât și amoros. Cine sunt norocoșii zodiacului?

Luna Nouă în Rac vine cu un val de energie care favorizează noile începuturi, consolidarea relațiilor și proiectele de viitor. Mulți nativi vor simți nevoia să își schimbe direcția sau să profite de oportunitățile care apar, însă pentru un semn zodiacal veștile sunt cu adevărat spectaculoase. Potrivit previziunilor făcute de Neti Sandu, perioada următoare poate aduce câștiguri importante și momente decisive în viața personală.

Zodia care dă lovitura atât în plan financiar, cât și amoros

Capricornii se numără printre marii favoriți ai astrelor în această perioadă. După luni în care au muncit intens și au așteptat rezultatele eforturilor lor, acum încep să culeagă roadele. În plan profesional apar oportunități avantajoase, iar unele colaborări le pot aduce venituri consistente și stabilitate financiară pe termen lung.

Însă, acești nativi trebuie să analizeze cu atenție toate propunerile care apar în perioada următoare și să aleagă proiectele care le oferă cele mai mari perspective de dezvoltare. Deciziile luate acum le pot influența pozitiv situația financiară pentru mult timp, iar șansele de succes sunt considerabil mai mari decât de obicei.

„Acum e momentul să faceți o selecție și să alegeți o colaborare, varianta câștigătoare, ca să aveți de unde să câștigați bani în perioada care urmează. Relația cu partenerul de cuplu a avansat până în pragul căsătoriei. Și puteți face pasul, dacă nu l-ați făcut până acum”, spune Neti Sandu.

Nici în plan sentimental lucrurile nu stau mai rău. Din contră, relațiile devin mai solide, iar cei care trăiesc de ceva vreme o poveste de dragoste pot face pasul următor. Pentru unii Capricorni, vara aceasta poate aduce o cerere în căsătorie sau chiar pregătirile pentru nuntă, în timp ce alții își consolidează relația și fac planuri importante de viitor.

Pentru Capricorni, un nou capitol se deschide pe 16 iulie, iar acești nativi se vor bucura de reușite pe toate planurile. Astrele le oferă șansa de a evolua atât din punct de vedere financiar, cât și sentimental, iar deciziile luate acum le pot schimba viața.

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