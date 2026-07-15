Ce nominalizare a primit Meghan Markle. Etapă importantă în carieră, după ce a renunțat la titlul regal

Meghan Markle a marcat recent o reușită importantă în cariera sa. Deși inițial producția a fost întâmpinată cu numeroase critici, acum emisiunea ducesei de Sussex, „With love, Meghan”, a fost nominalizată la categoria „Cel mai bun program de lifestyle” în cadrul Premiilor Daytime Emmy din 2026. O recunoaștere importantă din partea industriei de televiziune.

După ce prințul Harry și soția sa au renunțat la rolurile de membri activi ai Casei Regale în 2020, Meghan Markle și-a îndreptat atenția către proiectele din televiziune și divertisment, domeniu în care activase și înainte de a deveni ducesă. Fosta actriță a revenit în lumina reflectoarelor prin producții realizate împreună cu Netflix, iar acum se poate lăuda cu prima nominalizare la prestigioasele premii Daytime Emmy.

Meghan Markle, reușită impresionantă în carieră

Lansată pe Netflix în 2025, emisiunea „With Love, Meghan” o prezintă pe ducesa de Sussex într-o ipostază diferită de cea cu care publicul era obișnuit. De-a lungul episoadelor, aceasta a împărtășit pasiunea sa pentru gătit, grădinărit, organizarea evenimentelor și viața de familie, alături de mai mulți invitați celebri, printre care Mindy Kaling, Tan France și Chrissy Teigen.

Serialul a fost lansat în aceeași perioadă cu brandul său, As Ever, multe dintre produsele promovate de companie fiind integrate în episoadele emisiunii. Deși proiectul a generat numeroase reacții după premieră, iar opiniile criticilor au fost împărțite, producția a reușit să atragă atenția industriei de televiziune, obținând o nominalizare la una dintre cele mai importante competiții.

În cursa pentru trofeu, „With Love, Meghan” va concura cu producțiile „George to the Rescue”, „The Motherhood”, „The Wizard of Paws” și „A Different Breed”. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul galei Daytime Emmy, programată pe 30 octombrie, la Hollywood Palladium din Los Angeles.

Nominalizarea reprezintă și un nou succes pentru colaborarea dintre Meghan Markle și Netflix. După contractul estimat la aproximativ 100 de milioane de dolari, semnat împreună cu prințul Harry în 2020, cei doi au continuat să dezvolte proiecte prin Archewell Productions. De asemenea, anul trecut au încheiat și un nou acord de tip „first-look”, care oferă platformei prioritate asupra viitoarelor producții realizate de compania lor.

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