Cine este Jongkuch Mach, tânărul care impresionează lumea baschetului. La 18 ani măsoară aproape cât Gheorghe Mureșan

Jongkuch Mach, cunoscut și sub inițialele JK, este unul dintre cei mai promițători tineri baschetbaliști ai momentului. La doar 18 ani, măsoară 2,29 metri și a început deja să atragă atenția scouterilor și antrenorilor din întreaga lume datorită combinației dintre înălțimea impresionantă, anvergura brațelor și mobilitatea neobișnuită pentru un jucător de dimensiunile sale.

Născut în Australia din părinți originari din Sudanul de Sud, Mach evoluează în prezent pentru Basketball Australia Centre of Excellence, unul dintre cele mai importante programe de dezvoltare a tinerelor talente din țară. Deși este încă la începutul carierei, specialiștii îl consideră unul dintre cei mai interesanți pivoți ai generației sale, potrivit Fox Sports Australia.

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A atras atenția la adidas Eurocamp

Tânărul a intrat și mai mult în atenția lumii baschetului după evoluțiile de la adidas Eurocamp 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate prospectelor internaționale. În cadrul turneului desfășurat în Italia, Mach a impresionat prin prezența sa defensivă.

Performanțele sale au contribuit la victoria echipei NBL Next Stars, iar mai mulți specialiști au remarcat progresul înregistrat de australian în ultimele luni.

Phil Handy, fost antrenor secund în NBA și unul dintre invitații speciali ai evenimentului, a declarat că Jongkuch Mach este jucătorul care l-a impresionat cel mai mult la Eurocamp.

„Cred că și-a pus cu adevărat numele pe hartă. Toată lumea vorbește acum despre el”, a spus Handy.

Imaginile cu Jongkuch Mach au devenit virale pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au susținut că ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În realitate, videoclipurile sunt autentice și surprind statura impresionantă a tânărului australian, care la 2,29 metri este în prezent mai înalt decât orice jucător activ din NBA, inclusiv decât francezul Victor Wembanyama.

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Deși înălțimea sa este primul lucru care atrage atenția, specialiștii spun că adevăratul potențial al lui Mach constă în mobilitatea și coordonarea sa. În ultimul an, sportivul a câștigat aproximativ 20 de kilograme de masă musculară, iar pregătirea sa fizică este atent monitorizată pentru a-i permite să se dezvolte fără probleme medicale asociate unei staturi atât de impresionante.

Potrivit presei australiene, tânărul continuă să lucreze atât la jocul defensiv, cât și la dezvoltarea tehnicii ofensive, în timp ce mai multe echipe din NBA îi urmăresc evoluția.

La 2,29 metri, Jongkuch Mach are aceeași înălțime ca foștii jucători NBA Yao Ming, Tacko Fall și Shawn Bradley. În întreaga istorie a ligii nord-americane, doar Gheorghe Mureșan și Manute Bol, ambii cu 2,31 metri, au fost mai înalți.

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