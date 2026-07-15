Acasă » Știri » Sport » Cine este Jongkuch Mach, tânărul care impresionează lumea baschetului. La 18 ani măsoară aproape cât Gheorghe Mureșan

Cine este Jongkuch Mach, tânărul care impresionează lumea baschetului. La 18 ani măsoară aproape cât Gheorghe Mureșan

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 22:10
Cine este Jongkuch Mach, tânărul care impresionează lumea baschetului. La 18 ani măsoară aproape cât Gheorghe Mureșan
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jongkuch Mach, cunoscut și sub inițialele JK, este unul dintre cei mai promițători tineri baschetbaliști ai momentului. La doar 18 ani, măsoară 2,29 metri și a început deja să atragă atenția scouterilor și antrenorilor din întreaga lume datorită combinației dintre înălțimea impresionantă, anvergura brațelor și mobilitatea neobișnuită pentru un jucător de dimensiunile sale.

Născut în Australia din părinți originari din Sudanul de Sud, Mach evoluează în prezent pentru Basketball Australia Centre of Excellence, unul dintre cele mai importante programe de dezvoltare a tinerelor talente din țară. Deși este încă la începutul carierei, specialiștii îl consideră unul dintre cei mai interesanți pivoți ai generației sale, potrivit Fox Sports Australia.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by African Folder (@african.folder)

A atras atenția la adidas Eurocamp

Tânărul a intrat și mai mult în atenția lumii baschetului după evoluțiile de la adidas Eurocamp 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate prospectelor internaționale. În cadrul turneului desfășurat în Italia, Mach a impresionat prin prezența sa defensivă.

Performanțele sale au contribuit la victoria echipei NBL Next Stars, iar mai mulți specialiști au remarcat progresul înregistrat de australian în ultimele luni.

Phil Handy, fost antrenor secund în NBA și unul dintre invitații speciali ai evenimentului, a declarat că Jongkuch Mach este jucătorul care l-a impresionat cel mai mult la Eurocamp.

„Cred că și-a pus cu adevărat numele pe hartă. Toată lumea vorbește acum despre el”, a spus Handy.

Imaginile cu Jongkuch Mach au devenit virale pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori au susținut că ar fi fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În realitate, videoclipurile sunt autentice și surprind statura impresionantă a tânărului australian, care la 2,29 metri este în prezent mai înalt decât orice jucător activ din NBA, inclusiv decât francezul Victor Wembanyama.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Baseline Hoops (@baseline.hoops)

Deși înălțimea sa este primul lucru care atrage atenția, specialiștii spun că adevăratul potențial al lui Mach constă în mobilitatea și coordonarea sa. În ultimul an, sportivul a câștigat aproximativ 20 de kilograme de masă musculară, iar pregătirea sa fizică este atent monitorizată pentru a-i permite să se dezvolte fără probleme medicale asociate unei staturi atât de impresionante.

Potrivit presei australiene, tânărul continuă să lucreze atât la jocul defensiv, cât și la dezvoltarea tehnicii ofensive, în timp ce mai multe echipe din NBA îi urmăresc evoluția.

La 2,29 metri, Jongkuch Mach are aceeași înălțime ca foștii jucători NBA Yao Ming, Tacko Fall și Shawn Bradley. În întreaga istorie a ligii nord-americane, doar Gheorghe Mureșan și Manute Bol, ambii cu 2,31 metri, au fost mai înalți.

CITEȘTE ȘI:

Reacții în lanț, după eliminarea Franței de la CM! Spania a făcut un meci colosal, în timp ce Mbappe &co au fost ”desființați”

Victoria Beckham, virală după ce a părut plictisită la golul lui Bellingham de la Mondial. Replica lui David a făcut deliciul fanilor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
LIVE Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. Echipele luptă pentru un loc în finală
Știri
LIVE Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. Echipele luptă pentru un loc în finală
Rezultatul autopsiei lui Gabi Mureșan. Care a fost cauza morții
Știri
Rezultatul autopsiei lui Gabi Mureșan. Care a fost cauza morții
CNA sancționează iAMsport după derapajul lui Radu Banciu. Ce a spus
Mediafax
CNA sancționează iAMsport după derapajul lui Radu Banciu. Ce a spus
Ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei nu poate fi făcut public, a anunțat Nicușor Dan: uneori e bine să rămână un secret!
Gandul.ro
Ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei nu poate fi făcut public, a...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii...
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”
Digi24
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei din Emirate și unde a ajuns să-și vândă rochiile
Click.ro
De ce a dat Brigitte Pastramă Dubaiul pe România? Ce se întâmplă cu afacerile ei...
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
Digi 24
Discuție telefonică Donald Trump - Benjamin Netanyahu. Ce i-a spus liderul SUA premierului israelian
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Digi24
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la Kremlin (WSJ)
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor.ro
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de...
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în corp atunci când bei cafea regulat
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei nu poate fi făcut public, a anunțat Nicușor Dan: uneori e bine să rămână un secret!
Gandul.ro
Ajutorul pe care România îl acordă Ucrainei nu poate fi făcut public, a anunțat Nicușor...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care va fi cerută în căsătorie, potrivit lui Neti Sandu: ”Relația cu partenerul de cuplu ...
Zodia care va fi cerută în căsătorie, potrivit lui Neti Sandu: ”Relația cu partenerul de cuplu a avansat”
Ce nominalizare a primit Meghan Markle. Etapă importantă în carieră, după ce a renunțat la titlul ...
Ce nominalizare a primit Meghan Markle. Etapă importantă în carieră, după ce a renunțat la titlul regal
LIVE Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. Echipele luptă pentru un loc în finală
LIVE Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. Echipele luptă pentru un loc în finală
Noi zboruri de pe Aeroportul din Timișoara începând cu 15 iulie 2026
Noi zboruri de pe Aeroportul din Timișoara începând cu 15 iulie 2026
Lamine Yamal, ținta unui jaf după prima semifinală a Cupei Mondiale 2026
Lamine Yamal, ținta unui jaf după prima semifinală a Cupei Mondiale 2026
Nu e o glumă! Cât costă o apă plată la cafeneaua din Cazinoul Constanța
Nu e o glumă! Cât costă o apă plată la cafeneaua din Cazinoul Constanța
Vezi toate știrile