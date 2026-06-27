Opt români au fost implicați într-un accident rutier în Austria. Mai multe persoane au ajuns la spital

Un accident grav în care au fost implicați cetățeni români s-a produs în Austria, într-o zonă montană din districtul Sankt Veit an der Glan. Cinci femei au ajuns la spital după ce microbuzul în care călătoreau a părăsit carosabilul și s-a prăbușit într-o râpă adâncă, incidentul mobilizând numeroase echipaje de intervenție.

Vehiculul transporta opt români și circula pe un drum din apropierea localităților St. Kosmas și Brugga. La un moment dat, după traversarea unei porțiuni cu viraje, șoferul a pierdut controlul direcției, iar autovehiculul a ieșit de pe șosea. Impactul a fost deosebit de violent, microbuzul coborând aproximativ zece metri pe versant înainte de a se răsturna și de a rămâne blocat între copaci.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Accidentul s-a produs în cursul serii, în jurul orei 20:00. Imediat după apelul de urgență, la fața locului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanțe, polițiști și un elicopter medical. Salvatorii au intervenit pentru acordarea primului ajutor și pentru extragerea în siguranță a persoanelor aflate în vehicul.

În urma accidentului, cinci pasagere au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre victime a suferit leziuni care au impus transportul de urgență cu elicopterul la Spitalul de Urgență din Klagenfurt. Celelalte patru femei au fost preluate de ambulanțe și duse la unitatea medicală din Friesach pentru investigații suplimentare și tratament.

Autoritățile austriece au efectuat verificări la fața locului pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Șoferul, un român în vârstă de 36 de ani, a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost negativ. În aceste condiții, anchetatorii iau în calcul alte posibile explicații, inclusiv o eroare umană, o problemă tehnică a vehiculului sau particularitățile traseului montan.

Investigația este în desfășurare, iar polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul. Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au anunțat o cauză oficială. Incidentul readuce în atenție pericolele întâlnite pe drumurile montane, unde o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice.

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