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El este Daniel, bărbatul care a murit pe Dunăre. Fusese dat dispărut, după ce se răsturnase cu ski jet-ul

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 14:54
El este Daniel, bărbatul care a murit pe Dunăre. Fusese dat dispărut, după ce se răsturnase cu ski jet-ul
Daniel, bărbatul decedat pe Dunăre/ sursa foto: social media
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O tragedie cumplită a avut loc pe Dunăre. Un bărbat dat dispărut a fost găsit după șase zile de căutări fără suflare. Acesta s-a răsturnat cu ski jet-ul duminică, 21 iunie, în jurul serii.

Daniel Georgescu, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a murit după ce s-a răsturnat cu ski jet-ul. El fusese dat dispărut, după ce nimeni nu a mai dat de el. Autoritățile au anunțat vineri, 26 iunie, că după șase zile de căutări neîncetate i-au identificat trupul neînsuflețit. Un pescar aflat în zona de agrement Zătun a sesizat trupul fără viață și a alertat echipajele speciale. Anunțul a fost făcut de ISU Galați, iar în acest moment o anchetă este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat tragedia.

El este Daniel, bărbatul care a murit pe Dunăre

Duminică, 21 iunie, au început căutările unui bărbat care s-a răsturnat cu ski jet-ul și nimeni nu i-a mai dat de urmă. Este vorba despre Daniel Georgescu, un bărbat în vârstă de 40 de ani. Acesta ar fi condus fără vestă de salvare și fără să dețină permis. Un alt bărbat aflat pe vehicul a reușit să ajungă la mal.

Căutările au început încă de atunci, însă abia vineri, 26 iunie, trupul neînsuflețit a fost observat de un pescar aflat în zona de agrement Zătun. Acesta a alertat imediat autoritățile care au ajuns rapid la fața locului. În acest moment, Poliția Transporturi Navale Galați va continua cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia. Anunțul a fost făcut de ISU Galați.

După 6 zile de căutări desfășurate neîntrerupt pe fluviul Dunărea, persoana dispărută în cursul zilei de duminică, în timp ce se deplasa cu un ski jet, a fost găsită în această dimineață. Un pescar aflat în zona de agrement Zătun a observat un trup plutind pe apă și a  alertat imediat serviciile de urgență prin apel la 112. Echipajele sosite la fața locului au procedat la recuperarea persoanei, iar în urma verificărilor efectuate s-a confirmat că este vorba despre persoana dată căutată încă de duminică. Pe întreaga durată a operațiunilor au fost mobilizate forțe de intervenție, care au desfășurat acțiuni complexe de căutare pe apă și în zonele adiacente, a transmis ISU Galați.

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