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Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii

De: Anca Chihaie 23/06/2026 | 08:11
Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața în secret, după divorț? Au împreună 2 copii
Cine este soția lui Cheloo
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De-a lungul carierei sale, Cheloo a fost cunoscut pentru stilul său direct și pentru aparițiile controversate din spațiul public. Cu toate acestea, atunci când vine vorba despre viața personală, artistul a ales întotdeauna discreția, preferând să își țină familia departe de atenția presei și a publicului.

După divorțul intens mediatizat din urmă cu mai bine de un deceniu, muzicianul și-a reorganizat complet viața, iar în prezent formează un cuplu cu Daniela Moraru, femeia alături de care își crește cei doi copii. Relația lor s-a desfășurat aproape în totalitate departe de camerele de filmat și de evenimentele mondene, cei doi alegând un stil de viață liniștit, departe de agitația Capitalei.

Cine este Daniela Morariu, femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața

În ultimii ani, Cheloo și Daniela Moraru s-au stabilit în Breaza, județul Prahova, o localitate apreciată pentru atmosfera liniștită și apropierea de natură. Decizia de a părăsi Bucureștiul a reprezentat o schimbare importantă pentru artist, care și-a dorit un mediu mai relaxat pentru creșterea copiilor și pentru viața de familie.

Cuplul are împreună doi copii, o fată și un băiat, iar familia preferă să păstreze o discreție totală în ceea ce privește aparițiile publice. Imaginile cu cei mici sunt extrem de rare, iar informațiile despre viața lor de zi cu zi sunt aproape inexistente, semn că artistul încearcă să îi protejeze cât mai mult de expunerea mediatică.

Cheloo și Daniela Moraru. Sursă foto: Arhivă Cancan
Cheloo și Daniela Moraru. Sursă foto: Arhivă Cancan

Această alegere contrastează puternic cu perioada dificilă prin care Cheloo a trecut după încheierea primei căsătorii. În trecut, viața sa personală a fost intens analizată în presă, iar divorțul de Daniela Niculescu a atras numeroase scandaluri. Separarea a fost însoțită de un conflict amplu, iar situația dintre cei doi foști parteneri a devenit rapid un subiect de interes public.

Căsnicia dintre Cheloo și Daniela Niculescu începuse în anul 2007, însă relația s-a deteriorat în anii următori. În cele din urmă, divorțul a fost finalizat în 2012, într-un context marcat de numeroase neînțelegeri și proceduri care au atras atenția opiniei publice.

Pentru Cheloo, noul început a însemnat și o schimbare radicală de stil de viață. Artistul a redus considerabil expunerea publică în ceea ce privește familia și a ales să își delimiteze foarte clar activitatea profesională de cea personală.

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