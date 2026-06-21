Afecțiunea de care suferă Cheloo, de fapt. Artistul și-a provocat o rană la gât și a fugit din Spitalul de Psihiatrie

Proaspăt întors din Asia Express, Cheloo a fost recent protagonistul unui incident care a avut loc la Spitalul Municipal Câmpina. Se pare că artistul nu trecea acum printr-o perioadă prea bună, iar comportamentul lui a atras atenția. Însă, puțin sunt cei care știu afecțiunea de care suferă rapperul. În urmă cu ceva timp, acest a vorbit despre problemele cu care se confruntă.

Cheloo se numără printre curajoșii care au acceptat provocarea Asia Express din acest an, iar alături de bunul său prieten, Mihai Ban, a pornit pe drumul Mătăsii. Cei doi s-au bucurat de marea aventură, iar echipa lor a funcționat bine, căci nu este pentru prima dată când aceștia intră într-o cursă umăr la umăr.

Mihai Ban a ajuns în atenția publicului în 2022, atunci când a scris istorie la Raliul de la Daker, alături de Cheloo. Echipa formată din cei doi concurenți de la Asia Express a reușit să finalizeze competiția pe locul 54 în clasamentul general Auto. Și tot atunci, prietenul lui Cheloo a dezvăluit că artistul suferă de o afecțiune care le-a pus câteva bețe în roate.

De ce afecțiune suferă Cheloo

În urmă cu ceva timp, solistul trupei Paraziții a dezvăluit că suferă de o boală care-i afectează pe mulți români. Cântărețul a recunoscut că este discromat, o afecțiune care presupune o incapacitate parțială sau totală de a distinge anumite culori sau nuanțe.

Mai exact, este vorba despre o tulburare a vederii cromatice care, în cazul său, îngreunează diferențierea nuanțelor de roșu și verde.

„A apărut o nouă veste prin presă cum că aș fi daltonist. Nu sunt daltonist, sunt puternic discromat. De asta uneori benzile sunt maro, uneori verzi, roșii, depinde cum bate soarele”, declara Cheloo, în urmă cu ceva timp.

Deși afecțiunea de care suferă nu este una gravă și nu aduce în mod real probleme de sănătate, totuși îl încurcă pe Cheloo destul de mult în anumite situații. Chiar Mihai Ban spunea că uneori din cauza afecțiunii de care artistul suferă au existat conflicte între ei, situația care s-ar putea repeta și la Asia Express.

„Ne-am și certat din cauza asta. Eram în Ungaria și i-am spus: ‘Du-te și adu prelata aia verde de acolo’. Se duce și spune: ‘Nu o găsesc’. El o vedea maro. I-am spus că nu se poate. Am chemat o tipă de acolo și a zis ea: ‘E verde’. Vezi măi că e verde!“, a povestit Mihai Ban.

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