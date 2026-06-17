Cristina Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii”

Cristina Petre a reacționat public după declarațiile făcute de Andrei Rotaru în cadrul unui interviu acordat recent pentru CANCAN.RO, intervenind printr-un mesaj postat pe Instagram. Ea și-a exprimat punctul de vedere asupra afirmațiilor apărute în spațiul public.

Fosta parteneră a acestuia a transmis că a luat act de cele relatate și că preferă, cel puțin pentru moment, să nu transforme situația într-un schimb public de replici.

Cristina Petre nu se regăsește în afirmațiile făcute de Andrei Rotaru

În mesajul său, Cristina Petre a explicat că a fost contactată de jurnaliști și informată de apropiați cu privire la interviul și declarațiile recente ale fostului său partener. Ea a precizat că le-a citit și că respectă dreptul fiecărei persoane de a-și spune propria versiune asupra unei relații, chiar și atunci când aceasta diferă semnificativ de percepția sa.

„Azi am primit mai multe telefoane din partea presei și am fost informată de oameni dragi despre declarațiile și interviul acordat recent de Andrei. Le-am citit. Respect dreptul fiecărei persoane de a-și spune povestea și de a-și exprima propria perspectivă asupra unei relații. În același timp, nu mă regăsesc în multe dintre afirmațiile făcute despre mine și despre cei 12 ani trăiți împreună”, a transmis aceasta.

Totodată, Cristina Petre a subliniat că ar putea răspunde punctual la fiecare dintre afirmațiile făcute, însă alege în mod conștient să nu intre într-o dispută publică. Ea a sugerat că unele dintre declarațiile apărute în spațiul public se contrazic între ele și că, din acest motiv, preferă să nu reacționeze impulsiv sau emoțional.

„Aș putea răspunde punct cu punct. Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii. Însă aleg să nu fac asta acum. Am observat și numeroase afirmații care se contrazic, motiv pentru care aleg să nu răspund emoțional și să nu transform o experiență de viață într-un schimb public de replici”, a mai transmis ea.

În încheiere, mesajul său a avut un ton de distanțare, Cristina Petre afirmând că, dacă va considera vreodată necesar, va vorbi despre întreaga situație într-un mod asumat și echilibrat. Până atunci, spune ea, preferă să își acorde timp pentru liniște și vindecare și să nu mai participe la „un circ” mediatic.

„Dacă va exista un moment în care voi considera necesar să vorbesc, o voi face calm, asumat și cu respect față de adevărul pe care l-am trăit. Până atunci, să mă vindec și aleg respectul față de mine însămi. Nu voi mai participa la circ”, a încheiat aceasta mesajul postat pe Instagram.

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