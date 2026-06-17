Andrei Rotaru de la Insula Iubirii face acuzații dure la adresa Cristinei! Ce s-a întâmplat înainte să-și spună ADIO după 12 ani de relație: „M-a tratat ca pe un sclav!”

După atâtea luni în care nu am primit niciun răspuns, Andrei Rotaru rupe tăcerea și lansează acuzații dure referitoare la Cristina Petre. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a făcut declarații cutremurătoare pentru CANCAN.RO referitor la relația pe care a avut-o cu fosta soție, dar și motivul pentru care aceștia s-au despărțit. Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează!

La câteva luni după despărțirea care a luat prin surprindere pe toată lumea, Andrei Rotaru vorbește fără perdea despre drama prin care spune că trece și susține că încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat. Fostul concurent a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO și spune că s-a trezit peste noapte fără explicații, cu hainele aruncate în stradă și blocat pe toate platformele de socializare. Vezi mai jos tot ce a declarat!

Andrei Rotaru: „Totul a fost făcut pe la spate”

Andrei Rotaru și Cristina Petre au format unul dintre cel mai controversat cuplu care a participat la „Insula Iubirii”, sezonul 8. Cei doi au fost împreună timp de 12 ani, dintre care, 5 ani fiind în postura de soț și soție. Aceștia au divorțat imediat după ce s-au întors din Thailanda. Chiar și după separare, au încercat în repetate rânduri să își mai acorde o șansă, însă, fără succes. În aprilie, anul acesta, cei doi s-au despărțit definitiv.

Fostul concurent susține că despărțirea de Cristina Petre l-a luat complet prin surprindere și că nu a existat nicio discuție care să anunțe finalul relației. Vizibil afectat, acesta a vorbit despre abandon și despre o ruptură pe nu a înțeles-o nici până astăzi. La mai bine de două luni de la separare, Andrei susține că încă încearcă să își pună viața în ordine.

Andrei Rotaru: Încerc să-mi repar viața sau ce-au mai rămas din ea. Adică nimic. Ăsta este adevărul. Eu nu mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu am fost anunțat. Totul a fost făcut pe la spate. Pur și simplu am fost abandonat, aruncat, lăsat. Abandonat, ca să spun așa.

CANCAN.RO: Ai fost abandonat? Știi dacă ea este cu altcineva?

Andrei Rotaru: Nu știu. Pe mine m-a blocat pe toate conturile, ca să nu cumva să… Să văd ce face sau să vadă ce fac eu. Nu știu, să o întrebați pe ea.

CANCAN.RO: Voi de cât timp sunteți despărțiți? Oficial.

Andrei Rotaru: Cred că din aprilie, de pe 7 aprilie.

CANCAN.RO: Și cum te simți după 3 luni de când v-ați despărțit?

Andrei Rotaru: Sunt obligat să-mi repar viața, fiindcă nu m-am așteptat să fiu aruncat cu hainele în stradă, să fiu blocat pe toate platformele și pe numărul de telefon de iubita sau fosta soție, ce era. Nu aveam niciun gând să ne despărțim.

CANCAN.RO: Ce motiv ți-a dat ea atunci când v-ați despărțit?

Andrei Rotaru: Să o întrebați pe ea, vă rog, că nu știu motivul.

CANCAN.RO: Nu ți-a spus nimic? Pur și simplu te-ai trezit așa?

Andrei Rotaru: Cam așa ceva, da.

CANCAN.RO: Voi până la urmă ați venit de la insulă, v-ați iertat, v-ați împăcat.

Andrei Rotaru: Păi da, și eram bine.

CANCAN.RO: Nu ți-a dat niciun semn că urmează să vă despărțiți?

Andrei Rotaru: Nu. Ea nu mi-a dat niciun semn, dar noi am fost în Bali. Și acolo, în ultimele trei săptămâni, eu nu prea i-am dat atenție. Fiindcă aveam și eu nevoie să mă regăsesc după doi ani de zile în care am primit numai reproșuri și după ce mi-am smus tot părul din cap. Pur și simplu nu am băgat-o în seamă. Că doar era lângă mine, nu era în altă parte. Nu e ca și cum plecam noaptea și nu mai vedeam.

CANCAN.RO: Dar la un moment dat ea te-a declarat dispărut.

Andrei Rotaru: Așa a considerat ea.

CANCAN.RO: Tu, de fapt, ai plecat să stai singur?

Andrei Rotaru: Eu am plecat să văd răsăritul.

CANCAN.RO: Păi și fără ea? Că asta e romantic, se face în cuplu.

Andrei Rotaru: Păi e romantic, tocmai, ea nu voia niciodată să fie cu mine. Nu voia niciodată să facem lucruri împreună.

Andrei Rotaru: „M-a tratat ca pe un sclav!”

Dacă până acum a vorbit despre despărțire, fostul concurent a făcut și o radiografie dură a relației pe care a avut-o cu Cristina Petre. Acesta susține că imaginea de cuplu perfect afișată în mediul online era foarte diferită de ceea ce se întâmpla în realitate.

Andrei Rotaru: Ea voia doar să fie ea pe primul plan și atât. Andrei să fie fotograf, Andrei să fie videograf și așa mai departe. Andrei era doar pe post de sclav. Andrei era sclavul și atât. 12 ani de zile. Ce a oferit ea în relație, în afară de faptul că a fost? A fost și atât.

CANCAN.RO: Dar ea cum era? Era drăgăstoasă?

Andrei Rotaru: Nu. Nu era în niciun fel.

CANCAN.RO: Voi păreați chiar bine.

Andrei Rotaru: Părea bine din pozele pe care le punea ea. După mine, eu n-aș fi pus nimic. Aș fi trăit viața simplu, eu și ea, fără media. A prins gustul fanilor. Îmi doresc foarte mult să rămână cu mama ei dragă, de care a ascultat, cu familia ei și cu toți fanii care o iubesc și o apreciază pentru faptul că s-a despărțit de mine. Cu ei să rămână noaptea. Și când citește acatiste sau le ascultă, să își aducă aminte: „Vai, ce bine că m-am despărțit de Andrei”.

Andrei Rotaru: „Nu mi-a oferiti nici iubire, nici bani, nici stabilitate!”

Finalul discuției a fost poate cel mai apăsător. Andrei vorbește despre ceea ce consideră cea mai mare înfrângere din viața sa. Nu este vorba despre bani, carieră sau notorietate, ci despre iubirea pe care spune că a căutat-o ani la rând în propria relație.

Andrei Rotaru: Dacă am avut o luptă în viața asta și nu am câștigat-o, a fost lupta pentru iubirea ei. Iubirea pe care mi-am dorit-o din totdeauna. Iubirea pe care am așteptat-o. Din cauza asta am stat atâția ani în relația asta. Din cauza asta am stat în ultimii doi ani și am așteptat după iubirea ei. Eu vreau să-și aducă aminte și lucrurile frumoase, și lucrurile urâte și să nu pună în balanță doar ce visează ea. Vreau să înțeleagă ce simt și eu. Dacă am simțit ceva, a fost iubire. N-am venit cu altceva la pachet. Dacă am făcut ceva, am făcut o casă pentru că ea a vrut. Dacă am făcut o frizerie, un salon, a fost fiindcă ea a vrut. Dacă am mers unde am mers și am fost unde am fost, a fost pentru că mi-am dorit să o duc acolo și să trăiesc cu ea. Totul din partea mea a fost doar din iubire. Nu am avut niciun interes. Nu mi-a oferit nici iubire, nici bani, nici stabilitate, nici nimic. Așa că să-mi spună și ea mie ce a oferit.

Și încă o chestie pe care să o finalizez. Nu există să iubești și să nu primești. Iubești, primești. Punct. Nu există: „Eu iubesc, dar ea nu poate să arate”. Nu există. Dacă iubești, dăruiești. Așa că să mă lase cu vrăjeala: „Eu sunt așa, eu sunt rece”. Fii rece, înseamnă că asta ești. Înseamnă că trebuie să te duci și să te controlezi.

CANCAN.RO: Te-ai gândit că poate avea o teamă, o traumă din copilărie pentru care se comporta așa?

Andrei Rotaru: Nu era problema mea să-i rezolv traumele sau fricile. Trebuia ea să discute cu mine chestiile alea. Nu eu am venit în calitate de psihiatru sau de tată. Eu am venit în calitate de soț. Și vreau să mai adaug ceva: Cristina să nu uite, a despărțit două suflete pereche pentru gura lumii și dacă mai am o dorință.. cred că știe care este.

VEZI ȘI: Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe

CITEȘTE ȘI: Andrei Rotaru și-a îngrijorat fanii. Fostul concurent de la „Insula iubirii” a postat un mesaj neașteptat: „Adio la tot”