Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru. Bruneta a luat o decizie în favoarea ei

Modul în care a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru i-a lăsat pe toți cu gura căscată! Departe de a se închide în casă și de a vărsa lacrimi amare, bruneta a luat o decizie complet neașteptată. Aceasta s-a afișat într-o formă de zile mari.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a demonstrat că este o adevărată supraviețuitoare după declarațiile dure pe care Andrei Rotaru le-a făcut la CANCAN.RO. Cristina a preferat să răspundă prin fericire și să ignore „înțepăturile” fostului partener. Aceasta a urcat în mediul online un clip de-a dreptul electrizant în care se mișcă lasciv, dansează și afișează un zâmbet uriaș, semn că rănile din trecut încep să se vindece, iar vorbele grele nu o mai ating absolut deloc.

Cum a apărut Cristina Petre după mesajul tăios de la Andrei Rotaru

Bruneta a recunoscut subtil că viața ei alături de fostul soț a fost foarte dificilă și că a suferit enorm.

„Dacă eram o poveste, eram una cu capitole grele”, a fost mesajul Cristinei Rotaru.

Salvarea ei în aceste momente extrem de delicate a venit de la familie. Cu o stare de spirit excelentă și cu bateriile încărcate, bruneta a dezvăluit că urmează să își revadă o persoană extrem de dragă.

”Azi aleg bucuria. Dau vina pe melodie și pe faptul că în câteva ore o să îmi strâng sora în brațe”, a declarat Cristina Petre, pe Instagram.

Ce spune despre acuzațiile făcute de Andrei Rotaru

Deși a început ziua asaltată de notificări și bârfe pe marginea scandalului cu Andrei Rotaru, Cristina a ținut să pună imediat punct speculațiilor și să clarifice situația. Chiar dacă susține că are toate armele necesare pentru a desființa acuzațiile aduse în spațiul public, ea refuză să își arunce la gunoi demnitatea după mai bine de un deceniu petrecut în aceeași casă.

”În același timp, nu mă regăsesc în multe dintre afirmațiile făcute despre mine și despre cei 12 ani trăiți împreună. Aș putea răspunde punct cu punct. Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii. Însă aleg să nu fac asta acum. Am observat și numeroase afirmații care se contrazic, motiv pentru care aleg să nu răspund emoțional și să nu transform o experiență de viață într-un schimb public de replici. Dacă va exista un moment în care voi considera necesar să vorbesc, o voi face calm, asumat și cu respect față de adevărul pe care l-am trăit. Până atunci sa ma vindec si aleg respectul fata de mine însămi Nu voi mai participa la circ“, a scris Cristina Petre, pe Instagram.

Rămâne de văzut dacă această atitudine plină de superioritate îl va reduce la tăcere pe Andrei Rotaru sau dacă urmează noi episoade tensionate.

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Cristina Petre, prima reacție după dezvăluirile făcute de Andrei Rotaru: ”Aș putea vorbi și despre lucrurile care lipsesc din această versiune a poveștii”