Tuncay Ozturk, topit după fetița lui! Imagini rare cu fostul soț al “Zânei” și femeia care i-a dăruit un copil

Tuncay Öztürk, osteopat de succes, proprietarul unei clinici de fizioterapie în Capitală și fostul soț al Zânei Surprizelor, Andreea Marin. Este un CV impresionant pentru cetățeanul turc care s-a stabilit în București și a deschis un centru de recuperare medicală vizitat de multe vedete de pe la noi. CANCAN.RO l-a surprins alături de soție și frumoasa lui fetiță în vârstă de vreo trei anișori, într-un loc de joacă din Capitală. Avem imagini exclusive cu Tuncay Öztürk și noua lui familie!

Tuncay Öztürk e mai tânăr cu 11 ani decât Andreea Marin, cea care îi devenea soție în 2014. S-au despărțit de comun acord în 2016 și de atunci aparițiile în media ale lui Tuncay Öztürk au fost mai rare, pentru că nu mai era asociat cu o mare vedetă, cum era Andreea Marin pe atunci. Despre Andreea Marin știm cu ce se ocupă mai nou, CANCAN.RO a dat detalii și imagini despre viața de zi cu zi a Zânei și aveți toate informațiile AICI.

Cât despre Tuncay Öztürk, el este un tătic care aparent încearcă să-și facă timp pentru fetița lui și merge la joacă în părculeț. Imaginile ne înfățișează un tinerel (Tuncay Öztürk are doar 40 de ani) cu o soție și mai tânără, care pare mai degrabă Gen Z, dacă e să ne luăm după cât de lipit îi este telefonul de mână.

Tuncay Öztürk mănâncă o șaorma, mâncarea națională a românilor (respect, Tuncay Öztürk!) și le îmbie și pe fete. Ele îl refuză, dar tati nu se supără, rămâne mai mult pentru el. Nu e o problemă, Tuncay Öztürk are o siluetă de dansator. Nu e de mirare că i-a plăcut Andreei Marin! Pe atunci Tuncay Öztürk avea doar 27 de ani!

Tânărul fizioterapeut e îmbrăcat complet în negru și se asortează cu soția lui, care poartă pantaloni scurți din piele și o pereche de șlapi stil Istanbul Bazar, în aceeași nuanță de negru. Cei doi tineri părinți par fericiți și își privesc odrasla cu admirație, ca orice familie fericită.

Într-un interviu acordat CANCAN.RO, Tuncay Öztürk a declarat că a decis să se stabilească definitiv în România. Probabil e și șaorma mai bună pe la noi, iar în Turcia concurența pe clinici medicale e cu siguranță mai dură. Aici, Tuncay Öztürk se poate lăuda cu nume grele, precum Victor Rebengiuc, Connect-R, Mariana Mihuț și mulți alți oameni cunoscuți care i-au călcat pragul clinicii și au plecat mulțumiți.

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