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Tuncay Ozturk, topit după fetița lui! Imagini rare cu fostul soț al “Zânei” și femeia care i-a dăruit un copil

De: Adrian Vâlceanu 18/06/2026 | 07:50
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Tuncay Öztürk, osteopat de succes, proprietarul unei clinici de fizioterapie în Capitală și fostul soț al Zânei Surprizelor, Andreea Marin. Este un CV impresionant pentru cetățeanul turc care s-a stabilit în București și a deschis un centru de recuperare medicală vizitat de multe vedete de pe la noi. CANCAN.RO l-a surprins alături de soție și frumoasa lui fetiță în vârstă de vreo trei anișori, într-un loc de joacă din Capitală. Avem imagini exclusive cu Tuncay Öztürk și noua lui familie!

Tuncay Öztürk e mai tânăr cu 11 ani decât Andreea Marin, cea care îi devenea soție în 2014. S-au despărțit de comun acord în 2016 și de atunci aparițiile în media ale lui Tuncay Öztürk au fost mai rare, pentru că nu mai era asociat cu o mare vedetă, cum era Andreea Marin pe atunci. Despre Andreea Marin știm cu ce se ocupă mai nou, CANCAN.RO a dat detalii și imagini despre viața de zi cu zi a Zânei și aveți toate informațiile AICI.

Cât despre Tuncay Öztürk, el este un tătic care aparent încearcă să-și facă timp pentru fetița lui și merge la joacă în părculeț. Imaginile ne înfățișează un tinerel (Tuncay Öztürk are doar 40 de ani) cu o soție și mai tânără, care pare mai degrabă Gen Z, dacă e să ne luăm după cât de lipit îi este telefonul de mână.

Tuncay Öztürk și tânăra lui soție
Tuncay Öztürk și tânăra lui soție

Tuncay Öztürk mănâncă o șaorma, mâncarea națională a românilor (respect, Tuncay Öztürk!) și le îmbie și pe fete. Ele îl refuză, dar tati nu se supără, rămâne mai mult pentru el. Nu e o problemă, Tuncay Öztürk are o siluetă de dansator. Nu e de mirare că i-a plăcut Andreei Marin! Pe atunci Tuncay Öztürk avea doar 27 de ani!

Tânărul fizioterapeut e îmbrăcat complet în negru și se asortează cu soția lui, care poartă pantaloni scurți din piele și o pereche de șlapi stil Istanbul Bazar, în aceeași nuanță de negru. Cei doi tineri părinți par fericiți și își privesc odrasla cu admirație, ca orice familie fericită.

Într-un interviu acordat CANCAN.RO, Tuncay Öztürk a declarat că a decis să se stabilească definitiv în România. Probabil e și șaorma mai bună pe la noi, iar în Turcia concurența pe clinici medicale e cu siguranță mai dură. Aici, Tuncay Öztürk se poate lăuda cu nume grele, precum Victor Rebengiuc, Connect-R, Mariana Mihuț și mulți alți oameni cunoscuți care i-au călcat pragul clinicii și au plecat mulțumiți.

CITEȘTE ȘI: UNDE A DISPĂRUT TUNCAY OZTURK, LA 9 ANI DE LA DIVORȚUL DE ANDREEA MARIN

NU RATA: ANDREEA MARIN A RECUNOSCUT! CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN RELAȚIA CU ADRIAN BRÂNCOVEANU: „UNII CHIAR IROSESC CEEA CE PRIMESC”

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