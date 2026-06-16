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Nici „Zâna Surprizelor” nu scapă de treburile casnice. Ce a făcut Andreea Marin în miezul zilei la mall

De: Adrian Vâlceanu 16/06/2026 | 07:50
Nici „Zâna Surprizelor” nu scapă de treburile casnice. Ce a făcut Andreea Marin în miezul zilei la mall
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Chiar și zânele au nevoie uneori de un mic ajutor…magic, iar magia, de data aceasta, s-a petrecut la mall! Andreea Marin a lăsat bagheta acasă și a fost surprinsă într-o ipostază cât se poate de… pământească. Iar imaginile surprinse de CANCAN.RO demonstrează că, dincolo de statutul de vedetă, există și momente în care, până și „Zâna Surprizelor” trebuie să se ocupe de hainele din garderobă.

Dacă pe micul ecran a fost ani la rând, Andreea Marin, în parcarea unui mall din Capitală, a demonstrat că surprizele pot apărea și în cele mai banale momente ale zilei. CANCAN.RO a surprins-o din nou într-o apariție rară, departe de evenimente mondene, covoare roșii și ținute atent construite pentru blitzurile fotografilor.

Cu telefonul în mână, Andreea Marin bifează lista de treburi casnice

Dacă data trecută o întâlneam după o sesiune intensă de pilates, de această dată vedeta nu mai avea nicio scuză „sportivă”. Misiunea era una mult mai practică și, am putea spune, mult mai apropiată de viața de zi cu zi a oamenilor de rând. Însă ce remarcăm este faptul că pare că și-a dorit să treacă neobservată, deoarece purta șapcă și ochelari de soare la interior. Dar nu ai cum să nu o recunoști!

Andreea Marin nu scapă de treburile casnice

Nici zânele nu scapă de treburile casnice! Am surprins-o pe Andreea Marin cu brațele pline de haine atent împachetate, semn că și vedeta are de bifat activități cât se poate de pământești. Fie că le ridicase de la curățătorie, fie că urma să le lase la împrospătat, cert este că misiunea zilei nu părea să fie una mondenă, ci una cât se poate de casnică.

Îmbrăcată într-un outfit sport închis la culoare, cu adidași comozi, șapcă și o pereche de ochelari de soare suficient de mari încât să ridice câteva semne de întrebare, Andreea Marin părea că încearcă să treacă neobservată. Sau cel puțin aceasta era teoria.

Mai mult, mersul hotărât și expresia concentrată păreau să transmită un mesaj clar: lista de activități trebuia bifată, iar timpul nu era de pierdut. Până la urmă, surprizele pot să mai aștepte, curățătoria, însă, mai greu.

Zâna Surprizelor și-a luat ținutele spectaculoase de la curățătorie

Sigur, la prima vedere, totul pare simplu: câteva haine de dus sau de ridicat de la curățătorie, o oprire rapidă la mall. Dar, cunoscând-o pe Andreea Marin, nu putem să nu ne întrebăm dacă aceasta a fost singura misiune a zilei. Să fi avut și alte opriri pe agenda secretă a vedetei? Să fi bifat și câteva cumpărături sau întâlniri înainte de a se retrage discret? Rămâne un mister pe care doar ea îl poate lămuri.

Pentru CANCAN.RO, un lucru este sigur: dacă există cineva care poate transforma o simplă vizită la mall într-un subiect de interes, aceea este Andreea Marin. Chiar și atunci când singura magie pe care o face este să rezolve, singură, treburile pe care mulți le amână de pe o zi pe alta.

VEZI ȘI: Andreea Marin nu lasă garda jos nici după antrenament. A ieșit de la pilates cu gândurile în altă parte

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