De ce a fost ucis Sergiu Țârnă de Anul Nou de către polițistul italian. Cu ce îl avea la mână barmanul de 25 de ani

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 16:32
Polițistul Riccardo Salvagno (stânga) a recunoscut că l-a ucis pe Sergiu/ sursă foto: social media

Apar informații importante despre moartea violentă de care a avut parte Sergiu Țârnă. Tânărul de 25 de ani a fost ucis în noaptea de Anul Nou de către un polițist italian. Din spatele gratiilor, bărbatul a mărturisit motivul pentru care a recurs la crimă. 

Sergiu Țârnă, un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova, a fost ucis în noaptea de Revelion, cu un singur glonț în cap. Băiatul lucra ca barman în zona rurală venețiană Malcontenta di Mira. Principalul suspect este Riccardo Salvagno (40 de ani), fost ofițer de poliție locală din Veneția.

De ce a fost ucis, de fapt, Sergiu Țârnă

Polițistul a recurs la crimă pentru a împiedica răspândirea unor imagini și filmulețe cu el și o persoană trans, surprinse probabil într-un club dedicat. Recent, chiar presupusul ucigaș, Riccardo Salvagno, a deschis o nouă linie de anchetă în cazul morții lui Sergiu Tarna, barmanul de 25 de ani.

În timpul audierii preliminare de miercuri trecută, însoțit de avocatul său, Guido Galletti, el i-a spus magistratului sursa certurilor aprinse cu victima: se temea că Sergiu va difuza videoclipul și, de fapt, credea că cineva ar fi putut să-l vadă deja, punându-i în pericol cariera de polițist. Din acest motiv, i-a cerut de mai multe ori, aparent în zadar, să-l șteargă.

Polițistul Riccardo Salvagno — aflat în spatele gratiilor — a negat apoi că intenția lui era să ucidă: „Voiam să-l speriem, să-l batem, dar a fugit, așa că l-am oprit. Apoi, arma s-a descărcat accidental”, a spus polițistul.

Ancheta continuă, evident, pentru a găsi complicele polițistului care este încă în libertate. Se crede că este vorba despre un albanez care a fugit imediat după crimă în țara sa natală, după cum presupune judecătorul de caz.

