Influenceriță, găsită moartă în casă după 2 zile de agonizat. Polițiștii au prins suspectul, dar nu le-a venit să creadă motivul crimei

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 12:19
Sfârșit tragic pentru o cunoscută influenceriță. Aceasta a fost găsită fără viață, în propria casă. Familia a dat alarma, după ce nu a mai răspuns la telefon. Femeia în vârstă de 29 de ani a fost înjunghiată de zeci de ori. Oamenii legii au reușit să prindă criminalul. De ce ar fi omorât-o pe influenceriță?

Doli Molnar avea 29 de ani și era cunoscută în Ungaria drept influenceriță de fitness. Din păcate, aceasta a avut parte de un sfârșit tragic. A fost înjunghiată de zeci de ori de către un bărbat pe care abia îl cunoscuse. Oamenii legii au fost șocați când au aflat motivul crimei.

Trupul neînsuflețit al lui Doli Molnar a fost descoperit în data de 6 ianuarie, după două zile în care familia și apropiații nu au mai știut nimic de ea. Aceștia au dat alarma, însă nimeni nu se aștepta la deznodământul tragic.

Femeia a fost găsită înjunghiată de zeci de ori, iar principalul suspect este un bărbat cu care Doli Molnar ar fi întreținut relații intime, înainte de crimă. Bărbatul are 33 de ani și a fost arestat la câteva ore după ce poliția a fost alertată.

La interogatoriu, suspectul nu a negat crima. Se pare că acest ar fi ucis-o pe Doli Molnar pentru a-i jefui apartamentul. Mai mult, procurorii au dezvăluit motivul halucinant pentru care avea nevoie de bani. Se pare că intenționa să vândă bunurile de valoare ale femeii, iar cu banii câștigați ar fi vrut să cumpere arme ca să ucidă politicieni.

„După ce a ucis victima, suspectul a percheziționat apartamentul în căutare de obiecte de valoare”, se arată în comunicatul instanței.

Criminalul ar fi plecat din casa influenceriței cu telefonul ei mobil, o pereche de căști și o jachetă neagră. De asemenea, există informații potrivit cărora femeia ar fi practicat prostituția, iar cu puțin timp înainte de tragedie și-ar fi făcut reclamă pe un site specializat. Atunci se crede că ar fi vorbit pentru prima dată cu cel care a ucis-o.

