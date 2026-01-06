Acasă » Știri » O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit un șoc anafilactic

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 12:47
O influenceriță a murit, după ce și-a făcut o operație estetică. Sursă: social media

Este doliu în lumea influencerilor! O figură celebră din această industrie, cu o fetiță de doar câțiva ani, s-a stins din viață după ce a făcut o operație estetică. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre Julia Burtseva, o influenceriță originară din Rusia care avea o comunitate de 70.000 de fani. Aceasta a murit la 38 de ani, după ce a suferit o operație de lifting de fese la o clinică de top din Moscova, potrivit The Sun.

Influenceriță moartă după o operație estetică

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, femeia postare un story în care era bucuroasă de schimbarea pe care urma să și-o facă. Potrivit primelor informații din presa rusă, Julia a suferit un șoc anafilactic imediat după ce i-au fost injectate substanțele pentru operație. În ciuda eforturilor medicilor care au transportat-o de urgență la spital, femeia nu a mai putut fi salvată.

Operația s-a petrecut în cadrul unei clinici extrem de cunoscute din Moscova, iar medicii implicați riscă până la trei ani de închisoare, în cazul în care se demonstrează că sunt vinovați. Autoritățile au ridicat mai multe documente de la clinică și au dat startul mai multor expertize medico-legale. Polițiștii au deschis o anchetă penală pentru moarte din neglijență.

Julia Burtseva. Sursă: social media
Julia Burtseva. Sursă: social media

Julia Burtseva locuia în Italia alături de soțul ei și de fiica lor. În urma ei a rămas un copil orfan de mamă, un soț îndurerat și fani care sunt șocați de ceea ce s-a întâmplat. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje din partea tuturor celor care au iubit-o și i-au apreciat activitatea în online:

„Cu doar câteva ore înainte era fericită și zâmbea. Este îngrozitor”, a spus un fan.

Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde se afla

Doliu în lumea tiktokerilor! Tânărul care „iubea pe toată lumea” a murit la doar 25 de ani

