Doliu în lumea influencerilor! A murit subit la 32 de ani, iar familia a aflat de pe Instagram unde se afla

Doliu în lumea influencerilor! Anunay Sood, un cunoscut influencer de travel și fotograf, s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani. Familia sa a făcut anunțul tragic printr-o postare pe Instagram, joi dimineață, spunând că ultimele activități ale lui Sood pe rețelele sociale arătau că acesta se afla în Las Vegas.

Circumstanțele în care s-a produs moartea celebrului influencer nu au fost făcute publice. Familia a cerut discreție în această perioadă grea și i-a rugat pe fanii acestuia să evite să se adune în apropierea locuinței lor.

Anunay Sood a murit

Familia celebrului influencer a postat în mediul online un mesaj cutremurător în care a anunțat moartea acestuia. Apropiații lui Anunay Sood i-au rugat pe fanii tânărului să le respecte intimitatea în aceste momente cumplite.

„Cu profundă tristețe, vă împărtășim vestea trecerii în neființă a dragului nostru Anunay Sood. Vă rugăm să ne înțelegeți și să ne respectați intimitatea în aceste momente grele. Păstrați familia și pe cei dragi lui în gândurile și rugăciunile voastre. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace.”

Anunay Sood și-a construit o comunitate uriașă pe rețelele de socializare, unde avea peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram și 380.000 de abonați pe YouTube. Era renumit pentru fotografiile sale de călătorie captivante, videoclipurile pline de energie și vlogurile care prezentau aventurile sale din întreaga lume. Munca sa i-a adus recunoaștere în lista Forbes India Top 100 Digital Stars în anii 2022, 2023 și 2024.

Cu doar două zile înainte să se stingă din viață, Sood a publicat pe Instagram imagini dintr-un weekend petrecut în Las Vegas, înconjurat de mașini sport de lux. Ultima sa postare spunea: „Încă nu pot să cred că am petrecut weekendul înconjurat de legende și mașini de vis”, arătând pasiunea sa pentru călătorii.

Pe 3 noiembrie 2025, acesta a încărcat pe YouTube un videoclip intitulat „Exploring the Hidden Side of Switzerland | Places Tourists Never Visit” („Explorând latura ascunsă a Elveției | Locuri pe care turiștii nu le vizitează niciodată”), în care sublinia pasiunea sa pentru descoperirea locurilor mai puțin cunoscute.

S-au împlinit 4 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Familia, slujbă specială la mormânt

Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei. Ce amintiri are cu el: „Mereu cu un zâmbet în colțul gurii”