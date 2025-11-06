S-au împlinit 4 ani de la moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Familia, slujbă specială la mormânt

Astăzi se împlinesc patru ani de la dispariția regretatului interpret de muzică populară, Petrică Mâțu Stoian, unul dintre cei mai iubiți artiști ai folclorului românesc. Cântărețul s-a stins din viață pe 6 noiembrie, la Spitalul Județean din Reșița, după ce fusese transferat de urgență de la o clinică privată unde urma să înceapă un tratament într-o cameră hiperbară. Familia îl comemorează și îi păstrează amintirea vie prin obiceiurile specifice românești.

În urmă cu patru ani, lumea muzicii populare a fost zguduită de vestea morții lui Petrică Mâțu Stoian, un artist care a reușit să ajungă la inimile românilor. Plecarea lui fulgerătoare a lăsat în urmă o durere uriașă, atât în familia sa, cât și în rândul admiratorilor care l-au iubit necondiționat. Artistul descoperise în urma unui computer tomograf că trecuse prin COVID-19 fără să știe, iar infecția se suprapusese peste afecțiunile cardiace și renale de care suferea deja.

Chiar dacă anii trec, dorul rămâne la fel de apăsător, iar artistul continuă să fie comemorat. La patru ani de la tragedie, familia și cei care l-au iubit i-au păstrat vie amintirea. La mormântul său au fost depuse coroane și flori, iar un parastas a fost organizat în memoria lui, semn că Petrică Mâțu Stoian rămâne prezent în sufletele publicului, chiar dacă nu mai este printre noi.

Petrică Mâțu Stoian, complicații care au dus la deces

Un apropiat al familiei povestea atunci că, cu aproximativ zece zile înainte, artistul avusese episoade de febră și dureri de cap, dar a pus totul pe seama oboselii și a luat tratament ușor, fără să bănuiască gravitatea situației.

„El, cu vreo 10 zile înainte, avea ba temperatură, ba îl durea capul și a luat paracetamol și i-a trecut. Și-a făcut singur test rapid. În fiecare zi își făcea test rapid. Avem dovadă vreo trei din ele. Fiica mea este medic stomatolog și i le trimitea ei. Și chiar are înregistrarea când îi spunea “Nană, uite că nu am nici astăzi COVID”. (…) Deci de aflat a aflat în urma rezultatului de la CT . În CT-ul respectiv îi spune că pe plămânul drept are acel geam mat, pe care am înțeles că toți, sau aproape toți 80, 90% dintre cei care trec prin Covid rămân cu acel geam mat, care dispare cu timpul în două trei luni”, a mărturisit Constantin Gușman, impresarul lui Petrică Mâțu Stoian la scurt timp după tragicul eveniment.

