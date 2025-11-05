Doliu la Roma în memoria lui Octav Stroici, românul mort sub dărâmături. Imagini emoționante cu oamenii care îl plâng

Este doliu la Roma după moartea tragică a lui Octav Stroici, românul îngropat sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti. Timp de 11 ore, echipele de salvare au încercat să ajungă la el. Decesul românului a provocat un val de proteste în capitala Italiei. Sute de oameni au participat aseară la un marș cu torțe, organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani.

Luni, 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, s-a prăbușit parțial. Au fost două căderi ale unor porțiuni la distanță de 90 de minute. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii și a rămas prins sub dărâmături.

Doliu la Roma în memoria lui Octav Stroici

În urma tragicului eveniment, astăzi – 5 noiembrie, a fost declarată zi de doliu la Roma. De asemenea, seara trecută sute de oameni au participat la un marș cu torțe, organizat de sindicate în memoria muncitorului român în vârstă de 66 de ani.

Zeci de oameni au mărşăluit în tăcere, cu lumânări aprinse, pe lângă şantierul unde românul Octav Stroici s-a stins din viaţă. Marșul a trecut și pe lângă locul tragediei, iar colegii românului au venit cu pancarte pe care scria: „Octav trăiește”.

Din cortegiu a făcut parte și primarul capitalei, dar și ambasadoarea României în Italia. Aceasta le-a strâns mâinile pompierilor ce s-au chinuit să îl salveze mai bine de 11 ore pe Octav.

„El era cu capul în jos, pe casa scării. La un moment, am reuşit să mă întind lângă el. Ne spunea mereu: Grăbiţi-vă, luaţi astea de pe mine! La un moment dat a cerut şi apă. Ne-a povestit că are o fiică. Oricum, îi tot aminteam şi noi asta”, a mărturisit Gianluigi Mainella, unul dintre pompier.

Papa Leon, mesaj pentru familia lui Octavian Stroici

Incidentul de la Roma și sfârșitul tragic a lui Octavian Stroici l-a emoționat și pe Papa Leon, care a transmis un mesaj de solidaritate cu familia muncitorului. Acesta a cerut măsuri de siguranță la locul de muncă.

„Este un drept al omului să aibă un loc de muncă demn. La care să obţină venituri pentru familie. Cu toții suntem preocupați de această problemă (n.r. siguranţa la muncă), nu doar în Italia”, a transmis Papa Leon.

Familia românului este distrusă de durere. Octav Stroici a lăsat în urmă o soție și o fiica. Partenera lui a mărturisit că bărbatul a fost un luptător și un om extrem de muncitor. De asemenea, fiica lui l-a descris drept cel mai bun tată din lume.

„Tata a fost o persoană extraordinară, și-a iubit familia și pe cei doi nepoți ai săi. Era stâlpul familiei noastre. Avea mereu un zâmbet și o vorbă bună pentru toată lumea”, a spus fiica bărbatului.

